El caso del fantasma de Spotify en Cancún, conoce el relato de terror

Cancún, el caso del fantasma del Spotify, conoce el relato de terror

Sabemos que la energía que nosotros generamos en los lugares en donde vivimos o trabajamos pueden ser la conexión con el mundo espectral, en ocasiones los lugares donde se construyen las casas tienen sobrecarga de energía negativa y se pueden abrir portales o invitar a seres de otros planos existenciales a manifestarse de formas aterradoras, tal como ocurrió en la ciudad de Cancún con el caso del fantasma del Spotify.

Este relato ocurrió durante la madrugada, exactamente a las 3:00 cuando el protagonista de la historia a quien nombraremos como Carlos N, presenció un hecho que lo llenó de escalofríos, pues vivió una experiencia paranormal.

El fantasma se materializó en el Spotify

“Afuera de mi cuarto hay como una terraza techada, es un segundo piso, a lado están los cuartos de mis padres, mi tía y mi hermano, pues esta noche mi hermano se pasó conmigo a dormir porque dice que tenía mucho calor“, inició Carlos N con su relato.

Antes de continuar recordemos que la ciudad de Cancún fue construida hace apenas 50 años, sin embargo en el pasado este sitio era la puerta a la entrada al mundo maya de la navegación, además de que muchos centros religiosos se han encontrado en toda la zona, por lo que es probable de que muchas casas se hayan construido sobre lugares sagrados cargados de energía.

La silueta no era de papá de Carlos N

“Bueno, mi hermano estaba dormido y vi que alguien pasó, pensé que era mi papá pero después me di cuenta que no, luego se encendió el cel de mi hermano y comenzó a reproducirse una canción ‘como de chinos’, pensé que era su alarma, y lo desperté encabronado diciéndole que apagara su puta alarma, y me voy dando cuenta que era el Spotify que estaba en play“, aseguró Carlos N.

El fantasma del Spotify de Cancún parte 1

Recordemos que los seres paranormales, son energía pura, y algunos logran desarrollar características que les permiten controlar ciertos aparatos tecnológicos, si bien pueden interrumpir el flujo de la energía eléctrica y apagar y encender las lámparas, otros pueden hacerse presentes por medio de los aparatos electrónicos.

Un fantasma se puede manifestar en aparatos electrónicos

Carlos naturalmente se dio cuenta que el ambiente en su cuarto había cambiado y procedió antes a preguntarle a su hermano menor de 14 años si tenía alguna cuenta compartida en esa aplicación, sin embargo la respuesta fue negativa, por lo que decidió pedir ayuda por medio de las redes para poder estar tranquilo lo que restaba de la noche.

Con información de Ángel Balán