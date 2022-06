El cancunense Eber Hernández conquista a Yuridia en La Voz

Eber Hernández dejó todo por estar en La Voz, renunció al trabajo y casi pierde el

semestre en la universidad; sin embargo, quiere llamar la atención en la industria musical

con su exposición en la televisión y al lado de Yuridia.



“No sabes, es algo muy emocionante. Desde que llegué al foro yo estaba ansioso y

nervioso, ya llevaba mucho tiempo esperando a que me dijeran ‘ya es hora de que pases a

hacer tu audición’. Tenía mariposas en la panza, fue algo muy bueno y muy bonito”, dijo.

Al iniciar su audición se notó nervioso cuando cantó “Hawái”, de Maluma, pero al cabo de

unos segundos salió adelante y logró que la máxima vendedora de discos de México se

interesará en él.

“Cuando volteó Yuridia fue como un alivio porque yo veía que nadie se volteaba, ya estaba

a la mitad de la canción y yo decía en mi mente ‘no, brother, ¿por qué no se voltean?’.

Uno comienza a entrar en pánico, a desconcentrarse, y cuando vi que se volteó Yuridia me

llegó una relajación o una felicidad y dije ‘ya, a seguir’. Fue maravilloso”, recordó.



Eber es el único chico de Cancún que se ha quedado en el concurso. La mayoría de

concursantes de Quintana Roo son mujeres.



“Uno estando allí ni se acuerda de lo que hizo. Cuando te ves en la tele, te cuestionas. Yo

me dije ‘no manches, ¿ese soy yo?’ y luego ves el programa y en mi caso no me acordaba

de haber dicho eso, no me acordaba de lo que dije cuando me presenté a los cinco

coaches. Lo que no se me olvida es que me trabé”, confesó.



Busquen los sueños

Eber dedicó unas palabras a los jóvenes que quieren triunfar en la industria de la música.

Pidió que no se rindan y que no dejen de luchar para alcanzar ese sueño y destacó que lo

más importante es la preparación.



“Siempre hay una manera, siempre hay una forma, busquen los sueños, aprovechen la

oportunidad que llega una sola vez en la vida. Prepárense, porque cuando se presente la

oportunidad deben estar listos”, dijo.



Eber recordó que ha hecho sacrificios para dar pasos en la industria musical, como dejar

de salir con sus amigos para tomar clases de canto los fines de semana. Entre semana

estudia y antes de La Voz tenía un trabajo que tuvo que dejar para concentrarse en la

Ciudad de México.



“Uno se siente especial. Que los coaches te hablen de manera personal, te hace sentir que

eres uno más de ellos”.



Eber Hernández

Cantante



130 mil audiciones en La Voz

2 minutos duran las audiciones a ciegas

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.