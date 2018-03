“El arte, reflejo de emociones”

Yaris Anaya/Diario La Verdad Cancún.- Ane Álvarez es licenciada en Artes Plásticas y Diseño de Modas, enfocada en el arte didáctico y el acrílico, ha participado en diversas ocasiones en el Festival Internacional de Arte Público. Ane es una joven de 27 años que nació en Ciudad de México aunque toda su vida ha radicado en Cancún donde ha expuesto sus obras, lo que la ha hecho repuntar como artista. ¿Cómo surge tu interés por el arte? Desde muy niña el arte me atrapó, comencé pintando a lápiz, al carbón y pastel y con el tiempo fui desenvolviéndome hasta convertirme en artista plástica. https://www.instagram.com/p/BbrwwgEggVv/?hl=es-la&taken-by=aneartistic ¿Tu obra más reciente? Fue en octubre de este año y la presenté dentro del marco del Festival Internacional de Arte Público celebrado en Monterrey, mi obra la nombré “Kikapú” en la que resalto la cultura mexicana a través de las etnias indígenas de diversas partes del país. https://www.instagram.com/p/BbZynCbgJYj/?hl=es-la&taken-by=aneartistic ¿Tienes algún proyecto en puerta? Realizar más exposiciones, y seguir preparándome, esta carrera no se detiene, cada vez hay más cosas nuevas, quiero hacer más obras y más murales. https://www.instagram.com/p/BbNzJLCglBI/?hl=es-la&taken-by=aneartistic ¿Qué tratas de trasmitir en tus obras? Mis obras están basadas en emociones y eso es precisamente lo que me gusta transmitir en cada una de ellas, emoción a través del arte. ¿Tu mural más reciente? Plaza Península, está plasmado dentro de un restaurante, es lo más que reciente que he hecho en cuanto a murales se refiere y planeo seguir haciendo más en lugares emblemáticos de Cancún.