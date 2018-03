El arte, la manera de expresarme

Silvana Arciniega Ha participado en más de 73 exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero, con su obra Gráfica, Pintura, Escultura así como lenguajes contemporáneos y conceptuales. Elizabeth Morales/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Encontró en Cancún desde 1996 un lugar donde ha podido desarrollar su carrera artística, compartiendo sus conocimientos a través de la docencia, teniendo una de sus obras en Chetumal y que forma parte de la ciudad. ¿Por qué decidiste llegar a Cancún? Llegué a Quintana Roo porque buscaba un lugar donde poder realizar la producción artística, un lugar donde poder producir y que se distanciará un poco de la ciudad, no porque no me guste pero aquí el ambiente era diferente, la naturaleza los colores y también era importante el iniciar con un movimiento artístico en esta ciudad que hasta el momento siempre ha tenido muy buena aceptación. ¿Por qué estudiaste arte? Hay una vocación y una necesidad en cada uno de nosotros de transmitir y de expresar el ser y la transmitimos desde nuestra profesión y yo en las artes visuales encontré la manera de decir las cosas y de poder plasmarlas, mi generación fue muy interesante por que tuvimos este cambio de técnicas tradicionales a lo contemporáneo e ir acercándome a todas las nuevas propuestas. ¿Qué es lo que te inspira al momento de crear? He trabajado a lo largo de estos años en muchos temas, pero un tema que me apasiona mucho es el de la migración, me parece que es inherente a lo seres humanos, siempre estamos migrando por diferentes motivos y otro tema que ha sido una referencia constante en mi obra es el tema de género y trabajar todo lo que implica ser mujeres y pequeños temas que voy desarrollando como la naturaleza ya que me da muchas posibilidades. Si bien yo finalicé como licenciada en escultura me desenvuelvo en general en las artes visuales y es donde encuentro la manera de expresarme. https://www.youtube.com/watch?v=9jS1GYk0AC0

