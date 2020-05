El amor en tiempos de Covid 19: Tengo miedo de conocerlo a fondo y no me guste

Amor en tiempos de Covid 19: Tengo miedo de conocerlo a fondo y no me guste

La cuarentena ocasionada por el Covid 19, nos ha expuesto en muchos sentidos, es normal sentir miedo por el hecho de volver a conocer a alguien con el que llevas mucho tiempo de pareja, pues el estar en un encierro puede sacar cosas positivas y negativas de las personas, con las que hasta ahora solo convivíamos tiempos prolongados los domingos de descanso.

Allan Vera, terapeuta y consejero te guiará por un camino correcto para poder aprovechar la cuarentena y reforzar esos lazos con tu pareja, que el tiempo invertido sea aprovechado para retomar las cosas buenas de ambos y que la comunicación de ambos fluya como agua en el río en busca del mar de la felicidad y amor.

“Para empezar tenemos que aprender convivir con nosotros mismos para poder convivir con las demás personas y ahora que nos vemos 24/7 surge una pregunta en la cabeza de millones de cabezas en el mundo; ¿esto es bueno o es malo para mi relación?, personalmente creo que es momento para aprovecharse, creo que es momento para fortalecer la relación”.

Comunicación la clave del éxito en una relación durante cuarentena

Y es que la exposición prolongada con nuestra pareja puede parecer mucho, sin embargo si sabemos cómo utilizar esta oportunidad (porque eso es lo que es) se pueden lograr cosas maravillosa en una relación, esto lo afirma el terapeuta cancunense Allan Vera en esta tercer entrega.

“La relación se fortalece conociendo a la otra persona, este es el preciso instante en el cual tú puedes conocer realmente cómo es tu pareja, ya que estará viviendo contigo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Muchas veces quizás no hubo espacios para algunas cosas en la vida cotidiana antes del Covid 19, pues no se veían más que al terminar el trabajo un rato en la noche”.

“En este momento que estamos en cuarentena y es necesario estar en casa, esto implica que estemos conviviendo con nuestra pareja 24/7, y es aquí donde viene una de las pruebas más grandes que debemos resolver como adultos, si nosotros no superamos la parte emocional de: ‘esto me molesta de ti’ entonces podría haber algún problema”.

A estas alturas debemos conocer muy bien a nuestra pareja y que nos nos sorprendan algunas cosas que tal vez no sabíamos pues no prestamos atención, sin embargo con el convivio de meses o años, esto debe ser mínimo, y ver entonces todo como una oportunidad.

“Pero si nosotros ya conocemos los defectos y las virtudes que tiene nuestra pareja, entonces podría llegar a ser una muy buena oportunidad para el crecimiento dentro de la relación”.

“Mis consejos para ayudar una pareja que pasa la cuarentena son:

1.- Utilizar el tiempo para planear cosas que harán juntos, armar rompecabezas, empezar a ver películas y series juntos, hacer ejercicio etcétera

2.- Dense tiempo personal para que cada quien esté haciendo lo que le gusta, o sea, cada quien tenga un tiempo o un espacio para que puedan hacer lo que mas les convenga o le que mas les guste hacer individualmente.

La cuarentena puede resultar terrible para una relación o ser una bendición

3.- Mantener una buena comunicación, hay que tratar de hablar lo que no me gusta y lo que me gusta de mi pareja, porque muchas veces tendemos a solamente subrayar lo que no nos gusta. Cuando agradecemos, hacemos cumplidos, o los recibimos, nos gusta, y de esta forma comunicas a tu pareja que te agrada y estas acciones volverán a pasar.

Estos serían mis consejos para que puedan sobrevivir las relaciones de pareja en esta temporada de amor en tiempos de pandemia”.