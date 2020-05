El amor en tiempos de Coronavirus: ¿Puede la cuarentena destruir mi relación?

En tiempos de cuarentena las relaciones personales pueden sufrir cambios significativos, esto debido a que el estilo o modo de vida que llevamos, cambió radicalmente, reduciendo además el contacto al mínimo, cosa que puede ser estresante para algunas personas y aún más en parejas que pueden incluso terminar por no saber comunicar las cosas correctamente.

El psicólogo y terapeuta Allan Vera, nos concedió una entrevista que nos ayudará a vivir correctamente el amor en los tiempos de Covid 19 y coronavirus, para que las relaciones, incluso a distancia, pueden florecer en lugar de marchitarse, así que no te pierdas esta trilogía que leerás a continuación.

El amor en tiempos de Coronavirus: ¿Puede la cuarentena destruir mi relación?

“En estos tiempos pues de coronavirus es muy importante trabajar, también, el tema de la relaciones con todas las personas, no solamente con nuestra pareja, sin embargo en estos interminables días pueden ocasionarse muchísimas adversidades o situaciones en las cuales puede llegar a ver un distanciamiento en la pareja, sin embargo, esto también nos puede ayudar a tener un acercamiento a nuestra pareja haciendo las cosas correctamente”.

El amor en tiempos de Coronavirus: ¿Puede la cuarentena destruir mi relación?

El terapeuta de Cancún, Allan Vera considera que la comunicación es pieza clave

Allan vera nos hace ver que debemos saber manejar las cosas en nuestro entorno, si bien estar con nuestra pareja por tiempo prolongado suena como historia de cuentos de hadas, la realidad es otra y es que el estar mucho tiempo con una persona puede ser incluso contraproducente si no sabemos manejar la situación mediante una correcta comunicación.

El amor en tiempos de Coronavirus: ¿Puede la cuarentena destruir mi relación?

“Sucede que muchas veces, al no tener tanto tiempo como se tiene ahora, las parejas se veían considerablemente menos, sin embargo el convivio prolongado podría llegar a ocasionar sofocarse el uno al otro, esto si no tienen una buena comunicación como pareja, hablar y pedir espacio personal durante el confinamiento es correcto, está bien”.

La cuarentena parece enemiga de una relación, no lo es

Tal vez te interese: Cancún; Llega de trabajar y descubre a su pareja abusando de su hija de cinco años

“Una de las preguntas que quiero contestar es ¿Puede la cuarentena destruir mi relación? y yo les digo, creo que si hablamos dos personas que no se pueden encontrar, pues no viven juntos o de alguna manera no pueden verse, es muy probable que si hay lazos pero esos lazos de amor no son fuertes, la relación podría verse afectada”.

Comentó el terapeuta quien además explicó que las cosas no tienen porque ser trágicas.

El amor en tiempos de Coronavirus: ¿Puede la cuarentena destruir mi relación?

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

“Pero si cada una de las personas que están en esta relación, si los dos están en una buena relación, en la cual se conoce y hay confianza en la otra parte y en sí mismo es una relación que puede durar, entonces surge una muy buena pregunta; ¿qué tan seguro te sientes de tu relación, de tu pareja en este momento confías plenamente en el o ella? y también podríamos preguntar si, ¿realmente te sientes feliz a lado de tu pareja?”.