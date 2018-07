El Tribunal Electoral de Quintana Roo refrenda su compromiso con la ciudadanía.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) a través de la Magistrada Presidenta, Nora Cerón González, refrendó su compromiso con la ciudadanía Quintanarroense, de que todas sus resoluciones serán pronunciadas con irrestricto apego a la constitucionalidad y legalidad. Resuelve TEQROO dos Procedimientos Especial Sancionador presentados por el PRD

Previo a la sesión de pleno de las 20:00 horas, la Magistrada Presidenta envió un mensaje alusivo a la jornada electoral del 1° de julio de 2018.

“Todos y cada uno de los asuntos que sean sometidos al escrutinio de este Tribunal, serán analizados con la perspectiva de privilegiar, en primer término, la voluntad ciudadana, pues si bien la judicialización de los resultados obtenidos en la jornada electoral es un derecho de los partidos políticos y de los candidatos en coadyuvancia, no menos cierto resulta que las inconformidades deberán estar debidamente acreditadas y fundamentadas para que prosperen, puesto que no se puede ganar en Tribunales lo que no se ganó en las urnas”, afirmó.