El PAN impugna planillas morenistas en cuatro municipios

El Partido Acción Nacional (PAN) impugnó diversas candidaturas de integrantes de planillas en por lo menos cuatro municipios del Estado de la alianza Juntos hacemos historia, por considerar que violentan la ley electoral, ya que muchos de los ahora candidatos no renunciaron a tiempo de sus cargos anteriores.

El recurso interpuesto por el PAN ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), detalla que existen diversas candidaturas en las planillas de al menos cuatro Benito Juárez, Solidaridad, Othón P, Blanco e Isla Mujeres de la alianza parcial denominada Juntos hacemos historia en la que existen irregularidades sancionadas por la ley.

Acción Nacional busca echar abajo las candidaturas de varios ex funcionarios en cuatro municipios que no renunciaron a tiempo de sus cargos

La impugnación reiteran los panista, obedece a que algunos de los candidatos a las regidurías, no renunciaron a tiempo a los cargos que desempeñaban en los diferentes municipios por donde ahora son postulados para ser parte de los Cabildos -regidores-; es decir, no atendieron lo recomendado por la ley de separarse del cargo con anticipación.

Las impugnaciones, podrían afectar las planillas de los municipios Othón P. Blanco, Solidaridad, Isla Mujeres y Benito Juárez. El recurso presentado, imputa presuntas violaciones a la ley, cometidas por candidatos que eran funcionarios y no habrían renunciado a tiempo, pese a ello son parte de las planillas ahora en campaña.

En Othón P, Blanco se impugna a Saulo Aguilar, ex Director de Cultura y, ahora candidato a primer regidor; Alfredo Ceballos Santiago, ex jefe de departamento de mantenimiento y conectividad del Congreso del Estado, hoy candidato a tercer regidor; Jorge Herrera Aguilar, ex director de análisis jurídico del Congreso, candidato a séptimo regidor y, Benjamin Vaca ex subsecretario de servicios legislativos del Congreso y ahora candidato a séptimo regidor suplente.

En Solidaridad, se impugna a la suplente a la presidencia municipal, Yazmin Díaz Ojeda, quien se desempeñaba como Oficial Mayor del municipio y, el Síndico suplente, José Durán, quien se desempeñaba como Secretario General jurídico del municipio.

En Benito Juárez la impugnación es contra el Síndico suplente, Erik Arcila Arjona , director del Instituto Municipal de la Juventud. Mientras que en Isla Mujeres se impugnó a Norma Esthela Bacab ex directora de la Instancia Municipal de la Mujer, registrada como candidata a Sexta Regidora; y a Francisca Palomo Interian, ex coordinadora de desarrollo social del DIF, ahora candidata a Segunda Regidora suplente.

Los panistas buscan con su acción legal, echar abajo a los candidatos registrados en las planillas, bajo el argumento de que los suplentes deberían de igual manera renunciar a sus cargos, para poder participar en la contienda electoral como candidatos.