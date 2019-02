El Obispo de Quintana Roo llamó también a la reconciliación.

El Obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, llamó al perdón y reconciliación con nuestros enemigos, en coincidencia con lo que expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita en la capital del estado.

El religioso durante su tradicional homilía dominical, dijo que: “el programa de vida cristiana dicta amar a nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maldicen. Es que yo no puedo, es que me ha aplastado, conculcado en mi dignidad, cómo voy ahora a perdonar, no puedo, es que es imposible, ese sentimiento, ese rencor, es necesario de sacar”, acotó.