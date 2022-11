El Namor Playense, Edwin Iturriaga piensa vender el pack en OnlyFans

Namor Playense, Edwin Iturriaga venderá el pack en OnlyFans

Edwin Inturriaga, bautizado en La Verdad Noticias como “El Namor playense”, ha recibido en las últimas semanas infinidad de ofertas para vender su Pack, es decir para vender fotos íntimas o abrir su página de OnlyFans, pues tan exitoso ha sido su cosplay y su exposición mediática que en verdad ahora es más deseado que el propio Tenoch Huerta.

“Si he pensado mucho últimamente en este asunto del Only Fans porque me lo han estado pidiendo infinidad de veces e incluso antes de ser polémica, querían que ya abriera uno”, reveló en exclusiva para La Verdad Noticias.

Edwin Inturriaga ha trabajado en el gimnasio por más de cuatro años su cuerpo, mismo que fue uno de los atractivos principales que le hicieron lucir el espectacular y detallado traje o cosplay de Namor de Black Panther Wakanda Forever, sin embargo aún no sabe si hacerlo o no, pues tiene planes a futuro.

“Lo estoy pensando seriamente (abrir su OnlyFans), pues no sólo quiero quedarme en redes sociales. Quiero hacer cast en televisión y no me gustaría dar como una mala imagen”, dijo El popular Namor Playense.

En estas últimas semanas, Edwin Inturriaga ha sido llamado como “El culo de México”, en alusión a que en el Universo Cinematográfico de Marvel, el Capitán América, interpretado por el actor Chris Evans, es llamado “Las Nalgas de América”, y la gente lo quiere ver desnudo y está dispuesta a pagar, pues su traje de Namor ha dejado muy poco a la imaginación en cualquier ángulo.

“Si obvio, me han ofrecido de 6 mil a 10 mil por foto”, reveló en exclusiva Edwin Iturriaga.

Lo que también le gustaría sería hacer cosplay eróticos o fotos con personajes pero subidos de tono, y confesó con cuáles le gustaría hacerlo y que en un futuro probablemente estén a disposición en algún perfil de OnlyFans si el Namor Playense se decide a hacerlo.

“Tal vez lo haría, creo que sería como Spiderman, Namor e Inosuke de Demon Slayer (el joven marcado con una máscara de cabeza de jabalí)”, confesó entre risas pícaras el popular joven de Playa del Carmen.

La gente en las diferentes redes sociales como Twitter, Instagram, Tiktok y Facebook no han parado de pedir que Edwin Inturriaga se quite la ropa y se muestre cómo dios lo trajo al mundo, pero Edwin solo se rie, aunque las ofertas con cuatro ceros le han hecho pensar en la posibilidad.

“Todo esto del OnlyFans, contenido erótico y packs, me llega a dar risa por que me lo exigen demasiado”, compartió mientras una carcajada delataba su nerviosismo.

