El Gobernador Carlos Joaquín hizo entrega de 70 hogares para familias de Chetumal

Después de 10 años de larga espera, de hacer trámites, de corregir datos, de ir y venir, por fin la señora Rubí Ámbar Ávila Baldosín tiene más y mejores oportunidades de vivir mejor en el fraccionamiento Flamingos IV en donde 70 familias recibieron un lote con servicios y vivienda digna.

El gobernador Carlos Joaquín entregó las primeras llaves a Rubí Ámbar, a José Ángel Bartolo Fuentes, Sergio Ignacio Feria Fernández, Yadira Cruz Droguillet, Arely Gómez Carrillo y Lucía López Guzmán, beneficiarios de este programa que contribuye a disminuir la desigualdad social.

Rubí Ambar Ávila es una chetumaleña que tras casi 10 años de espera al fin cuenta con un hogar propio. Ella y su familia se vieron beneficiados con la entrega de “Lotes con servicios y vivienda digna” que realizó hoy el gobernador @CarlosJoaquin pic.twitter.com/T7ucG7Eauk — Comunicación QR (@ComunicacionQR) 12 de marzo de 2019

Como Rubí Ámbar, la señora Lucía López Guzmán –que vivió en Pacto Obrero- ya dejará de pagar renta. “Me siento contenta ahora que tengo un lugar digno para vivir”, expresó al saber que ya está lista la obra.

“Llevo 8 años rentando y ahora me siento más tranquilo. En muchas ocasiones me pidieron la casa y no sabía ni qué hacer; tenía que saliendo con todas las cosas. Ya ahorita esto va a cambiar”, afirmó por su parte Fidencio Oleta Cruz, nato de Chiapas, pero radicado en Chetumal.

Desde el inicio de la administración el gobernador Carlos Joaquín impulsa acciones para tener un crecimiento ordenado, para cerrar las brechas de la desigualdad y que las personas que viven en sur tengan las mismas oportunidades que tienen las que viven en el norte, en lotes y viviendas con los servicios básicos.

El fraccionamiento Flamingos IV cuenta con 384 lotes urbanizados con red de agua potable, red de alcantarillado sanitario, red de drenaje pluvial, red de distribución de energía eléctrica, red de alumbrado público, calles pavimentadas, guarniciones y banquetas de concreto, señalamiento urbano.

Tiene un parque público con juegos infantiles y gimnasio al aire libre, de acuerdo con información del secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable Carlos Ríos Castellanos.

La meta es tener 7 mil lotes con servicios y vivienda digna en proceso este año. 684 se están terminando, de acuerdo con Ríos Castellanos.

Juan Manuel Mercader Rodríguez, director de Promocasa, explicó que, para este programa, que no tiene precedente en el país, cuenta con una mezcla de recursos de los gobiernos federal, estatal, municipal y una aportación de la iniciativa privada para ayudar a las familias a través de un fondo de aportaciones voluntarias.

El programa beneficia a personas que no pueden comprobar ingresos, como personas que trabajan en servicio doméstico, boleros, ambulantes, taxistas, entre otros.

“Me da mucho gusto que Rubí, que José Ángel, quienes me acompañan aquí como representantes de ustedes, tengan hoy su vivienda, que tengan la oportunidad de tenerla y que les sirva mucho a ellas, a ellos, a sus familias, a sus hijos que son al fin y al cabo lo más importante”, expresó el gobernador Carlos Joaquín.