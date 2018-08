El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo responde a los falsos informes de medios del "nuevo" aviso de viajes

No hay un nuevo aviso de viaje para Quintana Roo por parte del Departamento de Estado. Actualmente no hay advertencias de viaje del Departamento de Estado de EE. UU. contra cualquier destino de Quintana Roo ni contra ningún destino turístico internacional de México. Algunas ocasiones la Embajada de EE. UU. emite alertas de seguridad o el Departamento de Estado de EE.UU. actualiza su página de asesoramiento de viajes para México, pero en ningún momento en 2018 ha habido alguna advertencia de viajes que recomiende no viajar a cualquiera de los destinos internacionales de México.

Estos informes engañosos de los medios han sido reimpresos en numerosos artículos, muchos de los cuales difunden información errónea acerca del aviso de viajes del Departamento de Estado de EE. UU. para México.

Desafortunadamente, ha habido episodios de violencia entre delincuentes en áreas remotas de Quintana Roo y en otras partes de México. La gran mayoría de los crímenes en México no ocurren en áreas frecuentadas por turistas internacionales y sólo involucran a ciudadanos mexicanos.

El aviso de viaje del Departamento de Estado para México no incluye ninguna zona turística o de playa y reafirma que todos los principales destinos turísticos mexicanos son seguros. El aviso menciona explícitamente que las siguientes áreas turísticas son seguras para visitar en el estado de Quintana Roo: Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Riviera Maya.

Actualmente, México es designado por el Departamento de Estado como un Nivel Dos, en el cual los turistas deben “Ejercer Mayor Precaución”. Esta es la misma designación que Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, entre otros.