El Ayuntamiento de Isla Mujeres invita a prevenir la influenza interestacional

Con la finalidad de procurar por la salud de los isleños, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, encabezado por el presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, a través de la dirección municipal de Salud se encuentran tomando acciones preventivas ante el contagio del virus de la influenza interestacional AH1N1.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres invita a prevenir la influenza interestacional

La directora de esta dependencia, Leily Guadalupe Osorio Mares, invitó a las familias isleñas a mantener la calma y mantenerse informados mediante las fuentes oficiales, pues actualmente este virus se mantiene entre los parámetros esperados de contagio, no obstante, señaló, es importante mantener los riesgos bajos y actuar conforme a las medidas de prevención emitidas.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres invita a prevenir la influenza interestacional

En este sentido expresó que entre las acciones para evitar el contagio se encuentran: el lavado de manos con agua y jabón de manera continua, el uso del alcohol en gel, realizar la limpieza de superficies expuestas, computadoras, picaportes de las puertas, así como hidratarse de manera continua; de igual manera apuntó que en el caso de las personas afectadas por el virus, es importante evitar lugares concurridos como centros de trabajo, escuelas y lugares de gran concentración pública, así como también no saludar con la mano o de beso, lavarse las manos continuamente y realizar el “estornudo de etiqueta”, que consiste en cubrirse el rostro con la parte interior del codo.

Asimismo, mencionó que, en el caso de niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, personas con anemia, con asma no controlada, artritis, problemas cardiacos, renales, enfermedades pulmonares, enfermedades pulmonares crónicas y VIH es importante acudan al centro de salud más cercano para ponerse la vacuna preventiva.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres invita a prevenir la influenza interestacional

“Queremos informar a las familias que actualmente no existe ningún tipo de epidemia en nuestro municipio, no obstante es importante que en esta temporada se procure por la salud y bienestar tomando las medidas de prevención básicas, en caso de presentar síntomas les invito a acudir al centro de salud más cercano, no deben auto medicarse, en los centros de salud están listos para atenderlos en caso de ser necesario”, expresó la funcionaria.

Entre los síntomas que se pueden presentar, comentó que se encuentran: la fiebre superior a 39 grados de inicio súbito , tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza intenso, dificultad para respirar y dolores articulares.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Isla Mujeres busca proteger, no solo a las familias, sino también a los visitantes, previniendo el contagio de la Influenza interestacional.