El 100% de personas intubadas en Quintana Roo no están vacunadas: Carlos Joaquín

Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo dio a conocer que con las modificaciones del comportamiento del virus, ahora son personas menores de 40 años los que se contagian, que requieren atención y también son portadores de la enfermedad que pueden llevar a sus casas y a sus centros de trabajo.

la doctora Karen Domínguez Varela invitó a no descuidar los protocolos de seguridad sanitaria

El gobernador Carlos Joaquín hace un llamado de nueva cuenta a los quintanarroenses para que asistan a los centros de vacunación para recibir la dosis contra la Covid-19 que, en todo el territorio estatal, ya que el riesgo de contagio se ha modificado en el comportamiento.

Ante el aumento de 500 casos positivos, Joaquín González externó la preocupación por la falta de respuesta en cumplir con los esquemas de vacunación completos por la población, aunque destacó que existe una menor letalidad y ocupación hospitalaria dando muestra de ir avanzando en la inoculación.

El gobernador detalló los resultados obtenidos de personas contagiadas de Covid-19, y hace mención que el 100 por ciento de las personas intubadas no están vacunados, el 90 por ciento de las hospitalizadas tampoco tienen la vacuna, el 8.5 por ciento cuentan con una dosis y el 1.5 por ciento con las dos dosis.

Recalcó la importancia de tener las vacunas y por ello se agilizaron los procesos de vacunación con jóvenes de 18 años en adelante y se están cerrando ciclos en los segmentos de edades diferentes.

En este sentido, la doctora Karen Domínguez Varela, subdirectora del Hospital General de Chetumal, dijo que el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, evitar reuniones y aglomeraciones y, principalmente, recibir la vacuna reduce contagios., son las herramientas para reducir los contagios

“Al principio la enfermedad afectó a adultos mayores, y ahora a personas jóvenes. Hemos visto el cambio de edades que están presentando síntomas graves y que requieren hospitalización. 157 menores de edad han sufrido contagio por Covid. Estamos viendo una forma distinta del comportamiento del virus” dijo.

El gobernador Carlos Joaquín exhortó a no bajar la guardia, a no relajar los hábitos, medidas y protocolos para evitar contagios, a cuidarnos mejor para no enfermarse y poner en riesgo la vida.

Concluyó invitando a la población a cuidar la salud para salvar vidas humanas, mencionó sobre la importancia de ir en paralelo avanzandon en la recuperación de las actividades productivas y económicas.





Entérate de más en La Verdad Noticias





Síguenos en: Google News Facebook Instagram Twitter