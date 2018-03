El 1 de abril, Remberto define su futuro político

El Presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada, dijo que el próximo 1 de abril dará a conocer si buscará la reelección a su cargo en julio próximo.

“El 1 de abril les estaré dando información sobre mis aspiraciones en el proceso electoral que se avecina”, dijo el alcalde esta mañana, durante un evento en Cancún.

La decisión de Remberto Estrada de estirar la fecha de su anuncio, le pone un poco más de incertidumbre a la situación.

Dese hace varias semanas circulan dos versiones contrapuestas sobre la decisión del alcalde. Entre sus propios colaboradores cercanos, hay quienes dicen que no intentará reelegirse, y otros que sí.

Ahora el alcalde ya puso fecha final a esa incertidumbre. Sin embargo, habrá que ver si esa fecha no se adelanta, porque la dirigencia del Verde Ecologista anunció días atrás que el día límite para presentar la documentación de sus candidatos, es el 26 de marzo

Más allá de esta situación, Remberto Estrada mantuvo la postura que ha tenido últimamente, de que lo más importante para él es seguir en la gestión de gobierno.

“Lo que he dicho y me he manifestado, es que no hemos descuidado ni un solo momento en la atención a poder seguir dando resultados”, dijo.

“Es como el caso que ya les presentamos hace unas semanas, el caso de Yaakun Cancún, los proyectos que estamos haciendo, las obras de magnitud que se están realizando”, agregó.

“Lo más importante para nosotros como administración, y para mí en lo personal, es seguir dando resultados a Benito Juárez, para eso nos dieron su confianza los ciudadanos en el proceso electoral 2016”.