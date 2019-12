Egresados de Preparatoria Abierta son todo un ejemplo: SEQ

La señora Martina Mukul Yah, es un ejemplo de superación al demostrar que no importan los obstáculos cuando se quiere seguir estudiando. El pasado 11 de diciembre recibió su certificado de terminación de estudios de bachillerato en el Plan por Asignaturas del Sistema de Preparatoria Abierta, en el módulo ubicado en la cabecera municipal de José María Morelos.

El documento oficial se lo entregó el director de Educación Media Superior, Arturo Lagunes Grajales, en representación de la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez Jiménez, quien reconoció a la graduada por su perseverancia, dedicación y compromiso para terminar su educación preparatoria a través del módulo Estudios Académicos de esa comunidad.

Comentó que la Preparatoria Abierta ha permitido forjar el hábito del estudio independiente, debido a lo cual, los egresados cuentan con una herramienta que les permitirá destacar en cualquier ámbito educativo y que existe el compromiso de apoyar a toda la población para que inicie, continúe o concluya sus estudios. Por otra parte, agradeció a la encargada del módulo de estudios de esa comunidad y al personal administrativo del subsistema, por el apoyo que brindaron a la estudiante recién graduada.

En su mensaje, dijo que con el fin de incrementar el número de personas que se certifican en el nivel medio superior, actualmente la Secretaría de Educación, en coordinación con la Dirección General del Bachillerato, promueve el Plan de Estudios Modular, que forma parte de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, basado en formar competencias relevantes para la vida de los estudiantes, integrado por 22 módulos.

“En Preparatoria Abierta nos esforzamos en mantenernos como la mejor alternativa en el ámbito no escolarizado y está dirigido para todas aquellas personas que por alguna razón, no pudieron o no pueden asistir al sistema escolarizado para iniciar, continuar o terminar sus estudios de Bachillerato”, abundó.

Indicó que se ofrece al estudiante la perspectiva de un estudio de calidad y de confianza, de obtener un certificado de estudios que le abre las puertas a un horizonte con más oportunidades en el ámbito laboral y profesional, creando personas preparadas, cultas y con un espíritu emprendedor, satisfaciendo las necesidades y exigencias de nuestra sociedad actual, finalizó.