Eficientarán servicio… pero sólo en radiotaxis en Chetumal

Como ya sucede en otras partes del País, por fin en Chetumal, aunque sólo en radiotaxis, los usuarios podrán pagar por servicio con tarjeta.

En el que aseguran es el primer paso a la actualización del servicio, los llamados radiotaxis de Chetumal presentaron su nueva imagen, que incluiría la posibilidad de que el usuario pague con tarjeta.

De acuerdo con el líder del Sindicato Único de Choferes de automóviles de Alquiler (SUCHAA), Sergio Cetina Valle, están sentando las bases para que todas las unidades de la agrupación sean más eficientes y seguras, tal como demandan los usuarios.

A manera de ejemplo, detalló que el servicio de radiotaxis, como ya sucedía, podrá ser solicitados por teléfono, aplicaciones digitales, WhatsApp, además de que ya podrían pagar con tarjeta.

proyecto atrasado por Covid-19.

Comento que este es un proyecto presentado desde principios de año al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, pero que fue postergado como consecuencia de la contingencia sanitaria del Covid-19.

Estamos aprovechando la reactivación económica paulatina de la ciudad para ponerlo en marcha.

Sergio Cetina dejó en claro que, de manera gradual incluirán en este proceso de modernización la totalidad de unidades del SUCHAA. Por lo pronto, son sólo 350 las que han modernizado su imagen y que, para seguridad de los usuarios, podrán ser ubicadas vía satelital.

Abundó que ahora los radiotaxis se distinguirán con mayor facilidad de los convencionales, aunque – según dijo – todos brindan un servicio seguro y trato digno de los operadores.

Por lo pronto, sólo los radiotaxi forman parte de este cambio gradual de imagen.

En otro orden, confirmó que, de manera virtual, realizarán las celebraciones por el Día del Taxista el próximo 18 de diciembre.

También te interesa: Alertan que el transporte dejará de pasar hasta las 10:30 pm en Cancún

Anticipó que, mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, como realizarán un evento que incluiría rifa de regalos para todos los agremiados del sindicato.

Lo que aún no se ha definido, es si realizarán su tradicional peregrinación a la Virgen de Guadalupe, porque la iglesia que organizaba el evento no ha confirmado si se llevará o no acabo.

Más de Quintana Roo