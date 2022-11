Edwin Iturriaga el Namor de Playa del Carmen, tan deseado como Tenoch Huerta

Edwin Inturriaga es un cosplayer desde mucho tiempo atrás, suele llegar al cine caracterizado como los superhéroes, lo hizo de Spiderman, Venom, Black Panther y demás por lo que nunca imaginó que al ponerse el traje de Namor se convertiría en un éxito viral al recrear a la perfección el traje y tener un físico extraordinario.

“Llegué vestido con el traje de namor a Plaza Las Américas de aquí de Playa del Carmen y me hicieron el favor de prestarme una gabardina porque realmente me dio un poco de pena presentarme así en la plaza, nunca había estado en un centro comercial semidesnudo, si pensé mucho en si quitarme o no la gabardina, pero la gente ya volteaba a ver pues traía la lanza de 2 metros y mis alas de los pies y dije ya es hora”, comentó Edwin Inturriaga en exclusiva a La Verdad Noticias.

Un video en Tik Tok se volvió viral y las capturas de este video cruzaron a Twitter en donde el elogio de hombres y mujeres trascendieron hasta otras redes sociales como Facebook pero como un producto viral a nivel nacional, mientras esto sucedía el joven hacía fila en la dulcería del cine sin saber lo que le esperaba.

Edwin Iturriaga el Namor de Playa del Carmen, tan deseado como Tenoch Huerta

“Comenzaron a verme raro y otros me veían asombrados y ya en la dulcería fue donde unos chicos me grabaron para un Tik Tok, esto después de que llegó una chica y me dijo que me parezco mucho a Tenoch y me pidió una foto”.

Al día siguiente los mensajes de sus conocidos le advirtieron que ya era una celebridad en Twitter, tenía memes en Facebook y era tan deseado como Tenoch Huerta pues Edwin es dueño de un cuerpo trabajado por lo que ha recibido demasiados comentarios buenos a su cosplay como a su persona.

“Realmente nunca lo hice con la intención de volverme viral, porque yo me dedico al cosplay, llevo casi cuatro años haciendo cosplay, ya he ido al cine anteriormente de Spiderman, de Venom, Dart Vader, para mí es muy normal y no pensé que sería viral, no me había pasado”.

La representatividad

Edwin Iturriaga el Namor de Playa del Carmen, tan deseado como Tenoch Huerta

Edwin Iturriaga de 24 años se sintió identificado con el personaje que Tenoch Huerta encarnó en pantalla grande, al verlo con su color de piel del mismo tono que el de él y de muchos más, decidió comprometerse con el cosplay de un valor de 7 mil 500 pesos y hasta se cortó el cabello largo que había conservado por muchos años para que todo sea perfecto.

“La verdad estoy sin palabras, es que me llena mucho de orgullo que Marvel haya tomado la decisión de poner a un superhéroe mexicano porque siempre han visto a méxico con malas perspectivas y me llena de orgullo y como mexicano me dije quiero hacer eso y me queda increíble porque somos muy parecidos”, dijo el entrevistado muy conmovido.

Durante la entrevista el artista Tenoch Huerta le hizo llegar un mensaje a Edwin Iturriaga y a su compañero que diseñó el traje por hacerle homenaje con ese traje y lucirlo en el cine durante la premiere de Black Panther Wakanda Forever, el Namor playense le quiso enviar un mensaje a Tenoch Huerta.

“Quiero decirle a Tenoch que gracias por poner en alto a México, por defender a las personas que sufren el racismo por los razgos indígenas. Sigue adelante y que no te importen esas malas críticas y las buenas críticas tómalas para que sigas creciendo como actor y persona”, le dedicó a Tenoch

Inicios del Namor Playense

Edwin Iturriaga el Namor de Playa del Carmen, tan deseado como Tenoch Huerta

Edwin es un artista desde muy pequeño, pues siendo un infante comenzó su carrera siendo uno de los niños cantores de Xcaret y uno de los que mayor tiempo duró en escena, un total de ocho años.

“Todo empieza a través de mi infancia a la edad de 5 años comencé a trabajar en Xcaret y la historia prehispánica mesoamericana siempre me ha fascinado pues crecí con ello durante ocho años, vi muchas historias, participé en muchos proyectos del parque y al enterarme del proyecto con el nuevo origen que tenía Namor que abarca la cultura mesoamericana me dije que este traje me va a fascinar y lo voy a tener que hacer”, expresó.

Desde el anuncio de Tenoch como Namor y los primeros cambios en el origen del personaje, llamaron la atención de Edwin.

“La primera vez que liberaron el arte conceptual de Namor me quedé enamorado y sabía que tenía que hacerlo, me llevó cerca de un mes y medio terminarlo”.

Junto a su amigo y camarada de proyectos José, iniciaron el proyecto que daría vida al cosplay más compartido del momento y uno de los más complicados en la carrera de Edwin.

“Yo anteriormente cuando iniciaba en el cosplay reciclaba con materiales como cartón o con otros materiales que fueran resistentes pero a través del tiempo el material se descompone por el clima de aquí y descubrí las impresiones 3D y quedé fascinado y a partir de entonces la mayoría de mis trabajos es con este material”

Aunque tenía muchas noches en vela y la frustración a flor de piel, fue su familia y su amigo José que lo impulsaron a continuar pues el proyecto ya había avanzado mucho y la fecha de estreno se acercaba, se logró terminar a tiempo.

“Este trabajo lo hice con mi amigo José, quien diseñó y me ayudó a armar cada una de las piezas y conforme iban saliendo las fotos del actor Tenoch Huerta como Namor pues ponía manos a la obra y si fue complicado porque no había tantos detalles de todas las piezas, yo de cada tráiler que iba saliendo ponía pausa, screenshots, lo que se podía y adelante. Fue frustrante, fueron noches de desvelo y estuve a punto de decir hasta aquí, pero mi familia me impulsó”.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí