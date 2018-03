Edificios antiguos son una bomba de tiempo en Cancún

Contrario a la idea colectiva, Cancún ya no es una ciudad tan joven, al tener ya 47 años de haberse fundado y varios de sus edificios con más de 40 años de antigüedad. Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Estos años han generado cimientos cuarteados, losas podridas, varillas expuestas, techos hundidos y recubrimientos cayéndose a pedazos, especialmente en el conjunto de condominios de Corales, los condominios del Mercado 28 y el Mercado 23 por su antigüedad, lo que representa un riesgo para más de 10 mil habitantes Desde hace 10 años autoridades de Protección Civil y del Colegio de Ingenieros Civiles en la Zona Norte A.C. detectaron daños en la infraestructura de los edificios, atribuidos a la intensa salinidad que afectan los materiales. No obstante, los más urgentes de resolver son los Corales, lugar donde viven ocho mil personas. Luis Antonio Lomelí, director de Protección Civil en Benito Juárez calificó que inhabitables al menos 10 de estos condominios, pero señaló que no tienen facultades para llevar a cabo un desalojó, al ser propiedad civil. De acuerdo al Colegio de Ingenieros Civiles, las infraestructuras de este punto de la ciudad se encuentran comprometidas por falta de mantenimiento y están en riesgo de generar colapsos parciales y totales. Datos de la Dirección de Protección Civil en Benito Juárez reconoce 20 edificios con daños estructurales en Corales, la mitad de estos ya no habitables. En el 2015 se presentó el derrumbe de las escaleras de unos de los condominios que generó se quedarán atrapadas 16 personas que tuvieron que ser rescatadas por bomberos y el ejército. Aunque autoridades señalaron que al menos 12 edificios ya no eran habitables en Corales, los vecinos se negaron a abandonarlos. Estos mismos edificios siguen mostrando serios daños estructurales, según se pudo constatar en un recorrido realizado por La Verdad, donde se observó desprendimiento de recubrimientos en diversos grados, cimientos a punto de colapso, escaleras deterioradas, varillas expuestas y oxidadas y especialmente la apatía de los residentes para realizar labores de mantenimiento urgentes. En contra parte, inquilinos de los condominios del Mercado 28 se han organizado para realizar labores de mantenimiento, que hasta el momento han logrado evitar que la infraestructura se deteriore más, sin embargo aún no se sabe la profundidad del daño. El cuerpo colegiado advirtió que la situación estructural se encuentra tan comprometida en estos edificios, que incluso un leve temblor de 3 o 4 en escala de Richter podría afectarlos enormemente, o la llegada de un huracán categoría 4-5, por sus rachas de viento sostenidas. De acuerdo a la Ley de Obras Pública en Benito Juárez, en su artículo 69, señala todo edificio debe de contar con una Constancia de Seguridad Estrucutural, no obstante esta no se expide.

