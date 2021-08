Economía, salud, y seguridad en Quintana Roo debe ser en conjunto; Sergio León

A través de la pandemia ya hemos aprendido distintas cosas de las cuales nos hemos ido fusionando en intereses comunes, asegura Sergio León Cervantes, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo.

Sergio León asegura que la unidad entre los distintos sectores trae como consecuencia cosas positivas

En un proceso tan insólito como lo es la pandemia por la que hoy atravesamos el líder empresarial asegura que si bien pudimos habernos quedado sin hacer prácticamente nada, la realidad es que todos en cualquier ámbito hemos ido avanzando a paso muy lento pero en unidad.

Reconocemos que la unidad entre los empresarios y gobierno nos ha permitido ir tomando decisiones de las cuales hemos tenido resultados positivos durante todo este proceso tan complicado que ha sido la pandemia, determinó.

Comentó a la verdad noticias que los temas que hoy llaman disruptivos o innovaciones, son los que han traído beneficios a las empresas y que de igual manera se manifiestan en cada uno de los colaboradores.

"Para nosotros, tenemos muy claro que una empresa significa una hija o un hijo, una extremidad de tu cuerpo, y qué sucede cuando tú los ves en riesgo, haces todo por no perderlos. Y eso nos pasa a nosotros con otras empresas. Todos los días luchamos y todos los días trabajamos por no perder lo que tenemos y buscamos entrar en retos para salvarlas".

El compromiso que existe entre los empresarios radica en la responsabilidad social

Coparmex a través de sus 90 años de historia en el país y sus 37 años en Quintana Roo, asegura León Cervantes, que es la incidencia lo que mueve al gremio empresarial a través de la responsabilidad social. Como empresa, la incidencia en la política y en las elecciones, también lo hemos asumido esta responsabilidad a lo largo de la historia de Coparmex.

El también empresario considera que los temas electorales son muy importantes, que se ha recurrido hacer equipo con otros organismos como Asociaciones, Cámaras, Sindicatos, Colectivos entre otros para tener una atención en la realidad política por la que atraviesa nuestro país, asimismo como el estado y el municipio.

"No hemos dado cuenta que los que solos no podemos hoy en día; Tenemos que trabajar de la mano los ciudadanos, de los colaboradores, de los empresarios y el gobierno", enfatizó.

Al cuestionarle del tema de política en la entidad destacó que hoy en día ya no son temas aislados y que ante todo esto, se ha sumado un tema importante como lo es la salud, el cual es de gran importancia y relevancia para los empresarios; enfermedades tales como el cáncer, diabetes, y problemas cardíacos, implica a cada uno de nosotros una responsabilidad como seres humanos y como empresarios.

Enfatizó que Coparmex se ha involucrado tanto en la sociedad que no puede dejar de percibir las necesidades que existen y que por ello hay acercamiento con grupos colectivos femeninos, con colectivos con discapacidades, entre otros para apoyar, lo cual nos ha traído satisfacciones porque podemos ir apoyando a grupos que necesitan de todos.

Tenemos una unión muy marcada entre la CANIRAC, el CCE del Caribe, la CMIC, con mujeres empresarias, entre otras más para tener apoyo en lo que compete al sector político-social.

Quintana Roo es uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional

León Cervantes reconoce a Quintana Roo como un estado tan bondadoso el cual aporta el 6% del producto interno bruto de la nación, lo que se traduce a su gran importancia en la economía del país.

A través de la sinergia empresarial nos empezamos a capacitar y tener un empuje ya que dejaron de haber apoyos de la federación en materia de créditos y seguros, aseveró.

Además, enfatizó que, la parte fiscal es lo que más ha pegado en el gremio empresarial y por ello recurren a la capacitación para poder diferir los impuestos, como lo son los pagos del seguro social y de Infonavit en materia laboral, puesto que existía un desconocimiento del tema desde el inicio de la pandemia.

A través de la pandemia el gremio empresarial nos adaptamos al comercio en línea para poder mantener dividendos en las empresas

De un día para otro tuvimos que adoptar nuevas formas en la venta de nuestros productos y servicios, dijo que se tuvo que adoptar y apoyarse en la tecnología a través de las redes sociales y las diferentes plataformas de conectividad, que permite tener hoy en día un comercio electrónico más tangible.

Crear compromisos de interés público genera mayores oportunidades de crecimiento empresarial y laboral

Sergio León, resaltó que ante la pandemia existe una situación preocupante y que para ello, desde el año pasado se inició una campaña denominada entre distintos sectores privados y gubernamentales denominada “Amo Cancún”, en ella tuvimos la unidad con empresas como Autocar, Turicun, Oxxo, Heineken, entre muchas más, logrando que la campaña tuviera buen resultado en el cuidado de los protocolos de seguridad sanitaria tales como el uso cubrebocas, respetando la sana distancia entre las demás recomendaciones que brinda la Secretaría de Salud, para evitar los contagios, además de mantener el respeto de las indicaciones por parte de autoridades sanitarias y de gobierno.

La mano de obra de los colaboradores en las empresas mantiene a flote la economía del estado de Quintana roo

Quintana Roo es un estado que se ‘cuece aparte’ de otros estados, debido a que su actividad prioritaria es la industria turística, asegura el entrevistado que, en el caso de no haberse activado la economía como se ha ido haciendo de manera gradual y responsable, hoy los números de empresarios “estarían más que el colo rojo del semáforo” ya que se estaría frenando el único detonador económico de Quintana Roo.

Explicó que Quintana Roo depende de cientos de empresas que venden en el extranjero y que a raíz de la pausa comercial, se perdió la oportunidad de generar ingresos.

Aseguró que no conviene caer en un aislamiento porque la economía colapsaría y traería como consecuencia graves problemas en todos los sentidos.

Coparmex asume el compromiso de cumplir los protocolos de seguridad sanitaria

El presidente de la Coparmex, exhorta a que debe haber cuidados y tener los esquemas completos de vacunación, además de seguir con cada uno de los lineamientos sanitarios que las autoridades recomiendan.

Aseguró que con las con las restricciones de hoy en día tenemos en restaurantes y plazas públicas es importante que se respeten y se sanciones a quienes no cumplan.

Gobierno Federal deberá exigir certificados negativos de Covid-19 a turistas que llegan a los aeropuertos

Nosotros nos cuidamos y cuidamos a nuestros trabajadores pero no sabemos cómo llegan los turistas a nuestros destinos, es por ello que deberíamos de plantear como lo hacen otros países, empezando desde nuestros aeropuertos y puertos de navegación, además de las fronteras terrestres en donde pudiéramos verificar que el turista tenga una prueba negativa y en el caso de no tenerla, aplicarla en el lugar.

“Aunque esto también desgraciadamente no garantiza que no esté infectado ya que la reacción no se manifiesta de un día para otro, lo que estaría generando un resultado el certificado con ‘falso negativo’ de Covid-19”.