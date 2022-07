Echeverría,un presidente cuestionado; fue el impulsor de Cancún

Desde el inicio de su gestión como presidente de México (1970-1976), Luis Echeverría estuvo cuestionado por su participación como secretario de Gobernación durante la represión en la Plaza de las 3 Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, así como el “Halconazo” ocurrido el 10 de junio de 1971, ya durante su mandato.

Echeverría Álvarez nació en 1922 en la Ciudad de México; estudió derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y entró a la política en 1946 como secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En diciembre de 1958 fue nombrado subsecretario de Gobernación; para volverse el titular de la dependencia en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de 1963 hasta 1969, cuando el partido lo postuló a la presidencia de la república.

Durante el movimiento estudiantil de 1968, Luis Echeverría era titular de la Secretaría de Gobernación, por lo que fue cuestionado por su papel en la represión de en la Plaza de las 3 Culturas, ubicada en Tlatelolco, donde elementos del Ejército reprimieron y dispararon contra los manifestantes, donde oficialmente hubo 26 personas fallecidas, pero según estimaciones de testigos la cifra pudo superar las 300.

A pesar de eso, 2 años después llegó a la presidencia compartiendo su candidatura por el PRI con el PPS y el PARM, teniendo como opositor único por el PAN a Efraín González Morfín, donde obtuvo el 84.63% del total de las votaciones.

Desde su campaña presidencial, Echeverría planteó en su plan de su gobierno la creación de nuevos empleos, desconcentración industrial, apoyo a las regiones más atrasadas, justa distribución de la riqueza y, sobre todo, un cuestionamiento muy fuerte al papel de la iniciativa privada.

Propuso darle un mayor impulso al gasto social, particularmente a la educación y salud, tratar de resolver el atraso en que se encontraba sumido sector agropecuario, luchar por mejores condiciones de intercambio para los productos mexicanos en el exterior y, desarrollar un papel de liderazgo en torno a la integración económica latinoamericana.

Como presidente, Echeverría impulsó ciertos cambios que dieron la impresión de una actitud más abierta a la tolerancia y tras lo sucedido en 1968 buscó una ” apertura democrática “, convenció a algunos jóvenes militantes del movimiento estudiantil a participar a través de los pequeños canales legales que se fueron abriendo.

El Jueves de Corpus

Sin embargo, el 10 de junio de 1971, cuando se celebraba el Jueves de Corpus, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León (UANL), reuniéndose en los alrededores del metro Normal con el objetivo de llegar.

Pero cuando los estudiantes avanzaban por Avenida de los Maestros, los llamados “Halcones”, que era un grupo paramilitar entrenado por el gobierno, atacaron a la comitiva con varas de bambú y armar de fuego, la cifra oficial señaló 120 fallecidos y cientos de heridos.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado determinó indiciar a Echeverría por su presunta responsabilidad en la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968, la matanza de 1971 y la desaparición forzada de personas en la llamada Guerra sucia de México.

A pesar de esto, fue un firme defensor de la Cuba de Fidel Castro; además de Salvador Allende, de hecho, rompió las relaciones diplomáticas con el Régimen Militar de Chile, en respuesta al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y México recibiría a miles de refugiados chilenos que huyeron de la dictadura de Pinochet.

Exonerado

El 2 de julio de 2002 fue el primer funcionario político citado a declarar ante la justicia mexicana; no obstante, el 8 de julio de 2006 fue absuelto debido a la prescripción del delito en noviembre de 2005. En marzo de 2009, un tribunal federal exoneró a Luis Echeverría Álvarez del delito de genocidio cometido contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Un funeral muy discreto

Luis Echeverría falleció a los 100 años de edad en la ciudad de Cuernavaca.

Luis Echeverría murió la noche del viernes tras cumplir 100 años de edad, en su lujosa casa de Cuernavaca, Morelos, y no tuvo el honor de ser despedido en un funeral de Estado, por lo que fue velado de manera privada en una funeraria a la que acudieron pocos políticos.

Entre los pocos asistentes que se dieron cita en la agencia Gayosso de Santa Fe, se encontraban Juan Velásquez, Everardo Moreno, Jorge de la Vega Domínguez, ex presidente del PRI, y Sergio García Ramírez.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció ante la muerte del ex presidente, no detalló sí se brindaría alguna mención honorífica, pues ante los mexicanos, el ex priísta tuvo uno de los mandatos más controversiales.

Todos los ex presidentes de la República son despedidos con funerales de Estado, pero Luis Echeverría es el primero que no y la decisión no ha sido recriminada por los mexicanos.

Impulsor de Cancún y Quintana Roo

Luis Echeverría Álvarez es considerado el principal precursor de Cancún y su desarrollo turístico, así como del nacimiento de Quintana Roo como estado, durante su mandato como presidente de México.

A principios de 1974 corrió el rumor de que Quintana Roo ascendería a entidad federativa, el anhelo más largamente acariciado por los nativos, hecho en el que el factor económico-turístico fue fundamental para que esto ocurriera.

Coincidentemente en los dos últimos territorios que existían en México, tanto en Quintana Roo como en Baja California Sur se contemplaban desarrollos turísticos de proyección internacional: Cancún y Los Cabos.

Fue en 1974 cuando el presidente Echeverría Álvarez manda al Congreso de la Unión la iniciativa para convertir en estados a los dos últimos territorios, aunque ninguno de ellos cumplía con las condiciones que la propia Constitución marcaba; la primera de ellas es que para tener dos diputados federales se necesitaban 250 mil habitantes, y no los había.

Además, tanto Quintana Roo como Baja California Sur tendrían dos senadores, lo que los igualaba en el pacto federal al resto de las demás entidades, por muy pobladas que las otras estuvieran.

Paso a paso

*En 1970 es la fecha que se toma como fundación del primer Centro Turístico Integralmente Planeado llamado Cancún. La primera parte de los trabajos corresponde a la zona hotelera.

*En 1971 se construye el primer aeropuerto de Cancún sobre la base de una antigua aeropista de los años 50.

*El 10 de agosto de 1971 Luis Echeverría Álvarez pública en el Diario Oficial de la Federación la creación del fondo legal, validando con ello el Proyecto Cancún.

*El 8 de octubre de 1974 fue promovido a estado libre y soberano junto con Baja California Sur.

*El 30 de marzo de 1975 Echeverría inauguró las instalaciones del aeropuerto internacional de Cancún y ello marcó el fin de la primera aeropista. La última operación de despegue tuvo lugar el 5 de abril de ese mismo año.

*El 10 de abril de 1975 a las 8 de la noche en el parque de las palapas el presidente Echeverría tomó protesta el primer Cabildo constitucional de Benito Juárez, encabezado por Alfonso Alarcón Morali como presidente municipal.

*El 25 de noviembre de 1975 se estrena el Palacio Municipal de Cancún, Benito Juárez.

Estableció la pensión vitalicia eliminada por López Obrador

Durante el tiempo que recibió su compensación, Echeverría Álvarez recibió más de 73 millones de pesos.

En el último año de su sexenio, Luis Echeverría estableció que los ex presidentes de México, al concluir su encargo, estaban protegidos por una pensión vitalicia, decretada en noviembre de 1976.

En el decreto, se establecía que la pensión a presidentes en retiro, además de la remuneración económica, incluiría poner a su disposición a 78 elementos del Estado Mayor Presidencial y 25 empleados de la Presidencia. La pensión que podían alcanzar, hoy en día, los ex mandatarios federales era de 205 mil pesos mensuales.

Además, en el periodo del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado se añadió a las prestaciones de los ex mandatarios un seguro de vida, así como de gastos médicos mayores.

Sin embargo, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, cumplió su promesa de campaña: quitar la pensión vitalicia a los ex presidentes de la República.

Por esta razón, legisladores de Morena detallaron, en su iniciativa para eliminar este beneficio, que el monto de los recursos destinados, tan solo en 2013, para cubrir las pensiones de ex mandatarios fue de 10 millones 970 mil pesos.

Según la iniciativa propuesta, 29 millones 770 mil pesos se presupuestaron para el pago del personal de apoyo de Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría, sin incluir, en dichos montos, las erogaciones por concepto de seguridad.

Sólo Echeverría Álvarez contaba con un personal asignado de 17 personas, lo que representaba un costo mensual de 150 mil pesos. Si se multiplicaba esta cifra por los 41 años que han transcurridos desde que dejó el poder, Echeverría Álvarez únicamente por el personal que tiene asignado ha cobrado del erario 73 millones 800 mil pesos, detallaron morenistas en ese entonces.

Incluso, detallaron que Vicente Fox cobró 40 millones 590 mil pesos por pensión vitalicia desde que dejó el poder en 2007 hasta julio de 2017. Mientras que Felipe Calderón recibió 20 millones 295 mil pesos por este concepto.

Además de las pensiones que tienen los ex mandatarios, se incluyó el costo que representa el personal asignado a cada uno de los ex presidentes.

Creó el Infonavit y el Fonacot





Luis Echeverría promovió la creación de instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) para garantizar su acceso a la vivienda y a créditos que el sistema bancario no otorgaba a personas con menos recursos, para obtener productos y bienes duraderos.

Para mantener acuerdos entre el sector patronal y los trabajadores, creó la Comisión Nacional Tripartita con representación gubernamental, que creó a las dos instituciones que, a la fecha, apoyan a los trabajadores para obtener créditos: el Infonavit y el Fonacot.

En lo educativo, durante su administración fueron creadas la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Colegio de Bachilleres (Cobach).

Después de que sólo eran considerados territorios, Baja California Sur y Quintana Roo recibieron su estatus como entidades federativas durante su sexenio mediante decreto presidencial. También se crearon las secretarías de la Reforma Agraria y de Turismo, además del Consejo Nacional de Población.

