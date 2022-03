Echan a profesores Bachilleres por abuso sexual en contra de sus alumnas

Tras las denuncias realizadas por alumnas del Colegio de Bachilleres de Playa del Carmen, finalmente autoridades educativas separaron de sus funciones a los cuatro profesores señalados por presunto abuso sexual en contra de sus alumnas.

Por su parte, Rafael Romero Mayo, director general del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo, dio a conocer que la medida fue tomada después de haber presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable por dichas acusaciones.

“En primera instancia ya interpusimos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable, no podemos hacer señalamientos sin que sea la autoridad correspondiente la que investigue (...) mientras se llevan a cabo las investigaciones decidimos separar a los profesores para que no estén al frente del grupo, en tanto no se investigue su responsabilidad”, señaló el director general.

Un factor que también fue tomado en cuenta es que en las acusaciones que hicieron las alumnas en sus manifestaciones, realizan un señalamiento de la directora del plantel, por presuntamente encubrir a los docentes señalados por abusos sexuales.

Para el caso de la directora del plantel, ésta no fue separada de su cargo, los señalamientos recayeron con los cuatro maestros involucrados en estos actos de presunto abuso sexual en contra de las estudiantes del Colegio de Bachilleres.

“No determinamos complicidad en tanto no se encuentren evidencia probables, no podemos responsabilizarla si no tenemos los elementos que determine la autoridad correspondiente que sea culpable (...) la directora sigue siendo la autoridad del plantel porque ella coadyuvará proporcionando toda la información que sea requerida”, sentenció.

Lo anterior derivó de protestas de alumnas afectadas, además de movilizaciones que comenzaron desde hace aproximadamente dos semanas, a los pocos días de tomar clases de manera presencial en el Colegio de Bachilleres.

Hasta el momento las denuncias por parte de las alumnas son por los delitos de violación, acoso y abuso sexual que presuntamente cometieron profesores.

Cabe destacar que estas denuncias por parte de las afectadas hicieron que se les unieran ex alumnas del Colegio de Bachilleres, quienes dijeron haber sido víctimas de los maestros en generaciones anteriores, por lo que piden se haga justicia y se castiguen a los responsables.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!