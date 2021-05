Echa a perder la inseguridad a Cancún: dice el obispo tras ataques a combis

Luego de los múltiples atentados contra unidades de transporte colectivo en la ciudad de Cancún, donde ya dejó el saldo de un chofer lesionado por proyectil de arma de fuego, en entrevista, el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal., afirmó que la inseguridad está echando a perder Cancún.

Señaló que no todo está en las autoridades, sino también en nosotros, pues debemos de estar en paz, armonía y sobre todo respetar a los demás, aunque recalcó que la seguridad de los ciudadanos es una obligación del mando, de las personas encargadas de cumplirla y de que se lleve a cabo en este destino turístico.

"Sargazo de inseguridad": Obispo Pedro Pablo

“El primer deber, obligación y prioridad de las autoridades debe ser la seguridad de los ciudadanos, pero también es una misión que nos toca a todos, tenemos la responsabilidad, el deber y la obligación de mantenernos en paz, en armonía, en respeto, en solidaridad y eso es lo que nos enseña el evangelio, allá está la lucha”.

Dijo que con esto podríamos contrarrestar la peste y sargazo de inseguridad que echa a perder a este destino, “el destino más atractivo del mundo, muchas gente quiere venir, pero si nos encontramos en situaciones así, ahora no solo el sargazo, sino la inseguridad, pues estamos ahuyentando a los turistas”, manifestó.

Ya se acerca la votación. "Una cosa es prometer y otra cumplir"

En este sentido, añadió que por eso es muy importante votar en las próximas elecciones y elegir bien, afirmó que los candidatos prometen y prometen y luego no cumplen, estando ya en el poder se les olvida todo y esto hace que la historia se vuelva a repetir y es un cuento de nunca acabar.

“Lo que pasa es que siempre tienen muchos planes, proyectos, promesas, la cosa es que no decepcionen a los que los eligen. Llegan y no se que les pasa, se paralizan, les pasa algo y no cumplen; así la misma historia. Una cosa son las promesas y otra cosa es la realidad, tienen muchos planes, pero todo está en que en realidad los cumplan”, concluyó el obispo Pedro Pablo Elizondo. La Verdad Noticias.