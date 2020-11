Ebrios, prepotentes y acosadores, sello de funcionarios cercanos a Beristain

Ebrios, prepotentes y acosadores, sello de funcionarios cercanos a Laura Beristain.

Armin Ricardo Sosa Sandoval, entonces funcionario del Registro Civil de Solidaridad; Rafael López López, entonces jefe de la Unidad Jurídica y Ángel Jesús García, subdirector de Catastro, son personajes cercanos a la alcadesa Laura Beristain, señalados por acoso sexual, prepotencia, y llegar ebrio al trabajo, respectivamente, esto en Playa del Carmen.

Tal como publicó La Verdad Noticias, fue la AC Activismo Playense y una ahora ex empleada quienes denunciaron cobros de hasta $3 mil 400 pesos por trámites fuera de oficinas y que no ingresan a las arcas municipales, acoso sexual contra las secretarias y despidos como parte de la realidad que se vive en el interior del Registro Civil de Solidaridad por parte del entonces asesor Armin Ricardo Sosa Sandoval, impuesto por Laura Beristain y de cuyo caso hasta hoy ocho de noviembre de 2020, la Contraloría no ha dado resultado alguno.

Lee más de Noticias Cancún

La evidencia en el caso de Armin Ricardo Sosa Sandoval fue reforzado con un video realizado y publicado en las redes sociales de la asociación civil Activismo Playense, en donde se exhibe cómo operan los empleados del Registro Civil por órdenes del asesor Armin Ricardo Sosa, además del señalamiento de una trabajadora del Registro Civil despedida por denunciar acoso laboral y sexual a las que fue sometida por parte del entonces asesor del Registro Civil, Armin Ricardo Sosa Sandoval.

Ebrios, prepotentes y acosadores, sello de funcionarios cercanos a Laura Beristain.

Ebrios, prepotentes y acosadores, sello de funcionarios cercanos a Laura Beristain.

Administración marcada por abusos

En febrero de 2020, Laura Beristain Navarrete volvió al centro de la polémica luego que el entonces jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría General, Rafael Lopez Lopez, hizo berrinche y rompió un inmovilizador colocado por personal de Tránsito por no pagar el parquímetro, parte del equipamiento urbano municipal y que le valió una denuncia ante la Fiscalía.

Ebrios, prepotentes y acosadores, sello de funcionarios cercanos a Laura Beristain.

Recomendación: Asaltante lo obliga a dejarse hacer sexo oral después de robarle en Cancún

El 7 de agosto pasado, el periódico Quequi publicó una nota titulada “SOLAPA LAURA A PERVERTIDO EN EL CATASTRO” en donde aparece Ángel Jesús García, subdirector de Catastro, dormitando completamente borracho dentro de su oficina y quien meses atrás fue acusado de acoso sexual por la trabajadora Iris del Carmen de los Santos Martínez, quien al no ceder a los bajos instintos de este sujeto, fue puesta a disposición del Departamento de Personal, con la amenaza de ser corrida a pesar de tener cinco años de antigüedad, ser madre soltera, enferma de cáncer y con dos hijos menores con problemas graves en su salud.

Con información de La Verdad Noticias y el portal Quequi.com.mx

Lee más de Quintana Roo