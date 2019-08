1 /5 ESPECIAL: Huye Patrizio Baroni, operador político de Laura Beristain ESPECIAL: Huye Patrizio Baroni, operador político de Laura Beristain ESPECIAL: Huye Patrizio Baroni, operador político de Laura Beristain ESPECIAL: Huye Patrizio Baroni, operador político de Laura Beristain La evidencia.

“Playa del Carmen, la transformación de 4ta y la familia Beristain pierden hoy a uno de sus más grandes bisneros, quien pasa a retirarse a vivir fuera de este bello lugar ya que aquí ya no hay negocio, me refiero al señor Patrizio Baroni”, escribió en su muro de Facebook el abogado Jorge Zabaleta Pellat luego de que el coordinador del Comité del Carnaval Playa del Carmen 2019, Patrizio Baroni abandonara el país.

Al respecto, regidores del Ayuntamiento de Solidaridad que han cuestionado la falta de transparencia de la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, también fueron sorprendidos con la noticia de que el operador político de los Beristain y ex coordinador de eventos especiales Patrizio Baroni de nacionalidad italiana anunció su salida inmediata del país.

Despedida por mensaje

“Estimados compañeros, como había adelantado a unos amigos, ya salí definitivamente de México. El mundo es grande y fascinante y tengo mucho para ver y conocer. A todos les deseo un trabajo concreto y constructivo para que un lindo destino, como era Playa del Carmen, pueda mantener algunas de las características increíbles que la identifican.

Nosotros estamos de paso, pero nuestro errores quedan, desafortunadamente. Fue un placer conocerlos y le deseo lo mejor por su futuro, saludos cordiales, Patrizio”, con este mensaje el cuestionado personaje se despidió de sus amigos y compañeros vía Whatsapp.

El rechazo

En entrevista, el también representante del PRI ante el Décimo Consejo Distrital Electoral del IEQROO criticó la maniobra de Laura Beristain para darle al extranjero la figura honoraria, “pero todos sabemos que cobraba. También cometió un error muy grave, no sé si por esto salió ‘por patas’ cuando previo a la elección pasada el señor invitó a los mexicanos a votar siendo que el señor es extranjero”, dijo Zabaleta.

“Patrizio Baroni, durante toda la administración municipal se dedicó a andar trabajando con los Beristain, estuvo muy metido con Juan Beristain Navarrete allá en el DIF cuando el era el director del DIF”, dijo el abogado.

Inician las sospechas

“Sé que (Patrizio Baroni) tuvo ver con la organización del carnaval después de que pasó todo ese mal sabor de boca que a la ciudadanía le quedó sobre todo porque no se transparentaron bien los recursos”, dijo en entrevista el regidor Carlos Guerra.

El edil explicó que tras los pasados acontecimientos él mismo realizó una propuesta al Ayuntamiento para regular el carnaval y evitar que se repita el caso del carnaval de Laura Beristain o anteriores.

Quizás te interese: Otra pifia de Laura Beristain; intenta cambiar contralor con cédula falsa por otro sin residencia legal

En julio el regidor Orlando Muñoz Gómez, y presidente de la Comisión de Espectáculos y Diversión, llamó a rueda de prensa para exponer a la presidente municipal y su allegado, así mismo lamentó la opacidad en las cuentas y criticó la presencia del sujeto de origen italiano, llamado Patrizio Baroni quien el negó una y otra vez proporcionar información sobre los costos de la feria o del pasado carnaval.

Laura hizo de Carnaval un gran negocio.... personal

Laura Beristain sigue promoviendo los negocios en Playa del Carmen… peeero en su beneficio. Y para muestra, la acusación que el regidor Orlando Muñoz lanzó contra la matriarca del clan de los Beristain, que ostenta el título de alcaldesa, a quien señaló de organizar, en lo oscurito- la Feria del Carmen, sin contemplar al Cabildo, ni transparentar los gastos.

Muñoz, quien preside la comisión de Cultura del Cabildo de Solidaridad, acusó a la alcaldesa de querer operar a sus anchas, razón por la que la presidenta municipal se pasó por el arco del triunfo al Cabildo para la organización de la Feria. Aunque han estado pide y pide la información de cuánto va a costar y quién va a organizar la Feria, ni la alcaldesa ni el oficial mayor, ni nadie en el gobierno les informa los detalles… No vaya a ser que le echen a perder el negocio.

Recordó que aunque el italiano Patrizio Baroni, encargado de relaciones… públicas de Beristain, había prometido que el Carnaval costaría 2 millones porque sería muy austero, a la mera hora, la festividad costó 9 millones.

Y Baroni… ah que cosa, nomás no ha dado la cara, - o para que entienda él: ma che cosa, solo non affrontare- y no suelta prenda de la organización de la feria. Ante la cerrazón, el regidor ya anticipó que recurrirá a la unidad de transparencia y cuantas vías legales se pueda, para evitar que Beristain siga haciendo negocios. ¿Lo logrará?

“Yo no conozco al señor, nunca crucé palabra con él, pero viendo todo el desmadre que generó el carnaval, eso fue lo que hice yo, proponer un reglamento para regular el carnaval”

Carlos Guerra

Regidor

“Los playenses le deseamos que a donde vaya encuentre otros incautos y que pueda realmente bisnear tranquilo dejando de pensar que los mexicanos somos unos imbéciles, suerte señor Baroni ciao, adiós, good bye, au revoir, agur”

Jorge Zabaleta Pella

Abogado y representante del PRI ante el IEQROO

“(Es una) falta de respeto a las autoridades, porque los regidores somos autoridades electas, no nos convocan, no nos informan, y están haciendo y deshaciendo a su libre antojo estos personajes creyendo que es su dinero o dinero que pueden manejar a sus anchas y no es así”.

Orlando Muñoz

Regidor

