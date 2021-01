¡ES UNA VERGÜENZA! En deplorables condiciones clínica del ISSSTE en Chetumal

Durante más de un año no se han podido utilizar los sanitarios por diversos desperfectos. Para algunos trabajadores los sanitarios "huelen a cantina"

Trabajadores de la clínica del ISSSTE de Chetumal, denunciaron que laboran en condiciones deplorables, ya que carecen de equipo adecuado de protección para atender casos de COVID-19 y porque la infraestructura sanitaria se encuentra en deplorables condiciones.

Además, señalaron que no cuentan con material óptimo para la atención de los derechohabientes que son internados en la clínica y, a manera de ejemplo, mencionaron que las sábanas se encuentran “llenas de hoyos”.

De manera anónima, a fin de no ser víctimas de represalias, trabajadores del área de enfermería destacaron que tiene más de un año que enfrentan problemas.

No puede culparse al COVID de los problemas que estamos denunciando; estas deficiencias las enfrentamos desde hace más de 12 meses.

A manera de ejemplo, detallaron que los baños, en el área de hospital y que son para uso de los pacientes, el correspondiente al área de pediatría se mantiene sin utilizar desde hace aproximadamente un año.

No pueden utilizarse los sanitarios por que el inodoro no funciona y el lavabo no cuentan con las llaves, así que se encuentra cerrado.