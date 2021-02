ENTRE BASURA Costa Maya de Quintana Roo por desidia de Otoniel Segovia

Regidores de Othón P. Blanco acusaron que, a pesar de que el Ayuntamiento recauda 20 millones de pesos anuales en Mahahual, el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez mantie a la Costa Maya de Quintana Roo entre la basura.

Y es que, con todo y que se ha solicitado, el Presidente Municipal no ha enviado recursos para el mantenimiento de la única unidad recolectora de desechos en el destino turístico más importante de Othón P. Blanco.

Por ello, la regidora capitalina Cintia Millán Estrella acusó a Otoniel Segovia de los problemas que enfrenta las Costa Maya en materia de contaminación por la basura que se acumula en la comunidad.

Lamentó que exista incongruencia en la actuación del Alcalde, ya que de forma constante habla de la necesidad de cuidare el medio ambiente, pero en la práctica no actúa para evitar la proliferación de desechos solidos.

Cuestionó que, actualmente, el único camión recolector de basura no solamente no funcione, sino que no sea reparado, ya que supuestamente existe el recurso para ello.

El Alcalde ha reconocido que el camión no ha sido reparado. Es su responsabilidad el descuido.

Cintia Millán consideró que, lamentablemente, la administración que encabeza Otoniel Segovia actúa con improvisaciones y eso se refleja en los problemas de recolecta de basura, por algo tan sencillo como otorgarle mantenimiento al camión recolector.

La basura en la vía pública es una constante en Mahahual.

Destacó que lo más preocupante es que varios integrantes del Cabildo, desde hace meses, han solicitado atención para el recurrente problema de recolecta de basura en Mahahual, sin que, como es evidente, se resuelva.

Hemos insistido en la necesidad de ministrar recursos para la Alcaldía de Mahahual, pero el Presidente Municipal se niega rotundamente.

Lamentó que Mahahual no sea una prioridad de la administración municipal y señalo de incongruente el discurso de apoyar la reactivación económica de Othón P. Blanco, cuando en Mahahual no lo hace.