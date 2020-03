ENORME cocodrilo se pasea de noche por el Malecón Tajamar en Cancún (Video)

Un enorme cocodrilo que decidió dar un paseo en la noche por el Malecón Tajamar de Cancún, les dio tremendo susto a un grupo de turistas nacionales y extranjeros, quienes no podían creer el inusual momento, motivo por el cual decidieron grabar al reptil en video para presumirlo con sus conocidos cuando regresen de sus vacaciones.

En el video de 38 segundos se puede apreciar cómo cuando los visitantes observaron a este depredador decidieron rápidamente encender las lámparas de sus celulares, iluminando los ojos del animal, el cual al sentirse observado se quedó varios segundos inmóvil como posando para todos sus admiradores.

Cocodrilo aparece en Malecón de Cancún

Al tener a tan solo unos metros al cocodrilo, los anonadados viajeros no pudieron evitar manifestar su asombro, pero también varios de ellos se desvivieron en piropos para este ejemplar de Cancún.

“Esta increíble el cocodrilo, pero no se le acerquen mucho porque en cualquier momento los puede atacar en caso de sentirse acorralado, únicamente mejor le tomamos video y ya, pero la verdad si esta preciosa el animal”, refirió una mujer en el lugar.

Estos videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Cancún se ha vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

Entre las reacciones de usuarios sobre este video destacan los que hacen referencia a la suerte de los visitantes al estar tan cerca de un cocodrilo y poder verlo de noche.

“Yo tengo años viviendo en Cancún y no he tenido la suerte de ver un animal de estos, ojala y lo pueda hacer porque me parece una experiencia única sobre todo si es de noche y puedes ver cómo sus ojos brillan, pero sobre todo si te puedes llevar ese recuerdo en un video”, refiere una publicación.

