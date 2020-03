ENORME cocodrilo aparece en la ZONA HOTELERA de Cancún (Video)

El que las personas se queden en su casa debido al coronavirus, permite ver a los animales salir a caminar tranquilamente por varios puntos de Cancún, como lo hizo este enorme cocodrilo, quien salió del agua para dar una caminata por la Zona Hotelera de la ciudad y fue captado en el momento gracias a unos turistas, los cuales no perdieron la oportunidad de inmortalizar este inusual momento en video.

En este video de 38 segundos se puede ver como la familia de turistas está disfrutando sus vacaciones en el Caribe Mexicano recorriendo la Zona Hotelera a bordo de una camioneta encontrando en su trayecto al enorme reptil caminando sobre la banqueta muy calmado y sin ningún tipo de preocupación.

Un cocodrilo apareció en la Zona Hotelera de Cancún

Derivado de lo anterior se puede escuchar como el asombrado viajero le dice al conductor del vehículo donde se transportaban que baje la velocidad para poder realizar una buena toma en video del enorme reptil, el cual al sentirse observado decidió dejarse consentir en Cancún.

“No manches que increíble esta este lugar, voy a tratar de grabar todo el momento de cuando se meta el sol para mandárselos completo. No mam#%$ creo que ya nos perdimos, no veo el retorno. ¡Para, para, para,paraaaa!, no inventes esta cabr#”& brother, ya mejor vámonos, ya me dio miedo”, refiere el anonadado turistas.

Durante algunos segundo el cocodrilo permanece inmóvil para observar a su alrededor, además de por momentos sentirse estrella de cine rodeada de paparazzis, por la cantidad de gente tomándole fotos y video, lo cual no le disgusta e inclusive se podría pensar que le gusta ser el centro de atención.

Las reacciones en las redes sociales por esta grabación no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios aplaudieron la valentía de estos turistas, otros criticaron su acción refiriendo no tenía ninguna necesidad de poner su vida en riesgo por sacar un video de segundos tomando a un cocodrilo.