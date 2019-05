ELECCIONES 2019: Silencio electoral; un periodo para razonar el voto

En los seis estados, entre ellos Quintana Roo, donde hay elecciones locales el próximo domingo 2 de junio, a partir de ayer 29 de mayo se puso en marcha la llamada “veda electoral”: un periodo en el que los candidatos no pueden hacer llamado al voto. La consejera presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, informó que con el cierre oficial del período de campañas electorales, se procede a un período de pausa con la intención de que los votantes en Quintana Roo tengan tiempo para informarse y razonar su voto con base en las propuestas que escucharon durante el periodo de campañas.

La consejera presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo, señala que los ciudadanos deben razonar el voto con base a las propuestas de cada candidato.

Señaló que de acuerdo al Artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), "el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales".

Mayra San Román dijo que durante la veda, los aspirantes a algún puesto de elección no pueden realizar reuniones o actos públicos de campaña; tampoco se puede entregar propaganda de los actores políticos o partidos; las restricciones también se extiende a los gobiernos, pues no pueden difundir información sobre acciones y resultados.

Terminan campañas

Candidatos de todos los colores y partidos políticos finalizaron ayer 29 de mayo las campañas políticas en el estado, y el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) se prepara para desarrollar las votaciones este domingo 2 de junio.

Durante 45 días 188 candidatos de mayoría relativa hicieron proselitismo, y aunque no hicieron campañas también participan en la contiende 50 candidatos de representación proporcional también conocidos como plurinominales.

Este 2 de junio, ciudadanos podrán elegir a sus representantes en el Congreso de Quintana Roo.

En los días de campañas, aspirantes al Poder Legislativo coincidieron en sus propuestas, entre las más citadas entre coaliciones y partidos políticos se encuentran, la eliminación de la concesión de agua potable de Aguakan, la revisión de las condiciones laborales a los policías incorporados al Mando Único, capacitación y mayor dotación de presupuesto para equipamiento policial.

Creación de un fideicomiso alimentado con recursos del Impuesto al Hospedaje para la promoción turística del estado, en el que participe el sector privado y el gobierno, una parte destinarlo a la limpieza de playas y combate al sargazo, mientras que otros candidatos ofrecen que sea utilizado completamente para los trabajos de promoción turística.



La mayoría de los candidatos en la zona norte y sur de Quintana Roo cerraron campañas ayer en caminatas dentro de sus distritos electorales, mientras que otros lo hicieron en domos deportivos y espacios públicos para convivir con la población el último día de proselitismo electoral.

Los paquete electorales con las boletas de votación llegaron a Quintana Roo desde el pasado 16 de mayo, y posteriormente se repartieron a los 15 consejos distritales para el desarrollo de las votaciones y también deberán entregarse los paquetes a los presidentes de las mesas de casillas, es decir, ciudadanos seleccionados por el INE que recibieron el cargo de presidentes serán los encargados de abrir las urnas de votación este domingo 2 de junio en un horario de 8 a 18 horas.

“Lo que empezó en estos días fue la entrega de paquetes electorales a los presidentes de cada una de las mesas de casilla, una actividad que estamos realizando de manera conjunta con el INE. La ley establece que en esta última semana se haga la distribución correspondiente para que el día domingo todos los presidentes puedan tener en sus manos estos paquetes e instalar las mesas directivas de casilla”, dijo la consejera presidenta del Ieqroo, Mayra San Román.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) informó de manera oficial la “ley seca”, es decir, confirmó que la venta de alcohol estará prohibida a partir del sábado 1 de junio y finalizará hasta las 24 horas del domingo 2 de junio, con excepción de los negocios, bares y restaurantes ubicados en zonas turísticas con venta de alimentos.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) se instalarán el 2 de junio un total de 2,141 casillas básicas, contiguas y especiales, en todo el estado, y tendrán derecho a votar un millón 247 mil 995 electores que se encuentran inscritos en la lista nominal del estado, confirmó el Registro Federal de Electores del INE.

En las elecciones de este 2 de junio, la decisión más fuerte la tendrán los votantes fuereños, ya que representan el 44.5% de la población que tiene derecho a votar en Quintana Roo.

Quintana Roo tiene una cantidad alta de ciudadanos provenientes de Yucatán, de la Ciudad de México, Tabasco y Chiapas, quienes definirán los resultados de los próximos comicios electorales, por cada ciudad de origen existen más de 100 mil ciudadanos que lo representan.



Los quintanarroenses este domingo votarán para elegir a diputados locales que conformarán la XVI Legislatura de Quintana Roo, por un período de tres años.

Los legisladores entre sus funciones principales tienen la responsabilidad de revisar los presupuestos de egresos e ingresos del estado y destinarlo a los sectores que más lo necesiten, además de fiscalizar los actos del gobierno o las autoridades públicas, legislar para actualizar, modificar o derogar leyes estatales, generar proyectos de ley.



NUMERALIAS

29 de mayo finalizaron las campañas políticas en Quintana Roo

2 de junio es el día en que ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso

188 candidatos quintanarroenses de mayoría relativa hicieron proselitismo

45 días de campaña, donde recorrieron los distintos puntos del estado para promover el voto.

16 de mayo llegaron a Quintana Roo los paquetes electorales con las boletas de votación

1 de junio inicia la ley seca y finaliza hasta las 24 horas del domingo 2 de junio, con excepción de los negocios, bares y restaurantes ubicados en zonas turísticas

1 millón 247 mil 995 electores se encuentran inscritos en la lista nominal del estado.

Perredistas traidores de Playa serán sancionados

El grupo de perredistas vinculados a Roberto Borge, Félix González Canto y Mauricio Góngora que anunciaron su decisión unilateral de aliarse con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Solidaridad, serán sometidos a las instancias jurídicas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para ser sancionados, ya que ellos decidieron de manera unilateral.

Así lo informó Rafael Esquivel Lemus, secretario general del PRD en Quintana Roo, luego de explicar que a nivel nacional y local se decidió establecer una coalición con los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) para contender a las diputaciones del Congreso del estado que se realizarán el próximo domingo 2 de junio.

Uno de los pendientes del PRD es meter en cintura a los “generales sin tropa del viejo PRD”, afirma Rafael Lemus Esquivel

El lunes pasado, un grupo de perredistas encabezados por la secretaria del PRD en Solidaridad, Alejandra Cárdenas anunció que se sumaban a la alianza que conforman Morena, PVEM y PT en los distritos 9 y 10.

Al respecto Lemus Esquivel explicó que la dirigencia estatal “no se ha querido meter en la vieja dinámica de pleitos, conflictos y grillas que venían siendo el común denominador del partido”.

Sin embargo, dijo que el PRD estatal tiene pendiente personajes a los que denominó “generales sin tropa del viejo PRD de los Beristain y Emiliano Ramos, de esa gente que iba buscando adquirir ciertas estructuras de esas poquitas personas que se mueven con dinero pero ahora no está Félix González ni Mauricio Góngora para financiarles. Ahora están desesperados por eso buscan destacar públicamente y en redes sociales.

Resguardarán elecciones 400 policías en Cancún

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), a través de su dirección en Cancún, anunció que para el operativo previsto para las elecciones del próximo domingo en el municipio de Benito Juárez, desplegará un total de 400 elementos para resguardar casillas y casas distritales.

Eduardo Santa María Chávez, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Publica y Transito (SMSPyT), señaló que el operativo fue diseñado para funcionar no sólo el día de la elección, sino también para el día de conteo de boletas.

El operativo fue diseñado para funcionar no sólo el día de la elección, sino también para el día de conteo de boletas.

“Ya lo tenemos diseñado para poder garantizar que sean unas elecciones y que la gente acuda, sin ningún problema, a emitir su voto. Está diseñado un operativo con casi 400 elementos para cubrir los dos días, obviamente desde la votación y después el conteo”, explicó Santa María Chávez. (Por Iván Cadena)