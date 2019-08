Durante BÚSQUEDA de CICLISTAS en Cancún, familiares denuncian AMENAZAS| Cortesía

Familiares de los dos ciclistas desaparecidos en la selva de San Francisco May, establecida en los límites del municipio de Benito Juárez, denunciaron que han recibido amenazas durante la búsqueda de los deportistas.

Margarita Pérez Concha, esposa de José Vicente Pérez, uno de los ciclistas desaparecidos, señaló que derivado de las amenazas, varios de los ciclistas que apoyaban en las labores de búsqueda han decidido no continuar por miedo.

“Realmente amenazas directas a la familia no han sido, sino son con los chavos que nos estaban apoyando. Llegaron muy asustados diciendo que los estaban siguiendo y los querían alcanzar y otros chavos que nos estaban apoyando que son de BRIC recibieron unas amenazas que se retiraran, que no podían estar ahí”, declaró Margarita.

“Tenemos un poquito ya de temor de estarnos metiendo, a lo mejor, en cosas donde podamos correr riesgo de algo”, añadió.

De acuerdo con Margarita, en los lugares donde se ha realizado la búsqueda de José Vicente Pérez y Rosendo Ibáñez López, hay demasiadas brechas creadas por los mismos ejidatarios, lo cual no solo ha complicado, sino también duplicado los trabajos de rescate.

Hasta el momento, la única información que se tiene de ambos ciclistas, es que los dos terminaron su recorrido; es decir, lograron salir de la brecha de San Francisco May, por lo que ahora la búsqueda se ha intensificado en los terrenos pegados a las construcciones.

“Tenemos pistas de que la última vez que los vieron fue a unos 20 metros de la trituradora que está al final de Prado (Norte) y que también los vieron por el cárcamo de agua que está antes del entronque hacia Rancho Viejo, pero esas pistas que nos dieron es lo que ellos iban a hacer”, declaró la esposa de José Vicente Pérez.

“Estas pistas nos dan el dato de que sí llegaron a salir de la brecha, o sea que ahorita en donde estamos buscando es en el punto que está pegado a la ciudad”, detalló.

Los familiares agradecen el apoyo que han recibido por parte del municipio de Benito Juárez, a través de la dirección de Protección Civil, Bomberos y Policía municipal, pero solicitan el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), para que realicen sobrevuelos en la zona donde fueron vistos por última vez los muchachos.

“Estamos desesperados, yo pediría ayuda de la Marina para que vuele en helicóptero, no me importa ya, si encuentro a mi esposo con vida o muerto, pero si quiero encontrarlo porque es lo más horrible que pueda existir el que tu no sepas nada”, finalizó la entrevistada.