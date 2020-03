Dulce Vargas, influencer de Cancún revela ACOSO, aquí su historia

Una de las más reconocidas mujeres en el medio y la sociedad Cancunense es Dulce Vargas, quien en la última edición del carnaval fue la única conductora, con una extensa trayectoria en los medios, ha pasado desde la nota roja hasta ser titular de programas de revistas...

Mi nombre es lo de menos. Te diré que soy mujer, licenciada en Comunicación y ahora profesional. Nací en el Estado de México. Llegué a Cancún con la intención de iniciar a laborar en lo que me apasiona. Llevo la 17 años viviendo en esta ciudad y he visto de todo.

Mujeres y niñas golpeadas, mujeres solteras sin trabajo, mujeres abusadas sexualmente, humilladas y hasta las que están en la cárcel acusadas de haber matado a su pareja, ese hombre al que denunciaron varias veces por maltrato.

Qué si he sufrido acoso, ¡sí!, acoso laboral bastante incómodo, lugares en donde me entrevistaron en oficinas casi vacías sin gente para decirme que si quería el trabajo y ganar bien tenía que obedecer; llamadas de jefes que me irritaban... ¿Por qué soportar eso? Me preguntaba...

La otra vez, sentada en un café, acompañada de otra mujer, expusimos temas de acoso y abuso; brevemente le platiqué que somos nosotras las que no debemos permitir más eso... Le platique que cuando cursé secundaria más de dos veces a la salida de la escuela, fui víctima de sujetos que pasando me habían nalgueado o levantado la falda , que más de una vez, al viajar en combi para ir a mi casa puse mi mochila sobre mis piernas y dormí, pasando segundos sentí como el señor de a lado acariciaba mi pierna pero... No hice nada, tenía 12 años y sentí mucha pena.

¿Por qué debemos callar? Ella me contó su historia, también había sido víctima de un jefe que la acosaba y amenazaba.

¿Cuántas hemos guardado silencio, cuántas han tenido que soportar el acoso con tal de no quedarse sin trabajo, cuántas han aguantado por no quedarse sin el pan que alimenta a sus hijos?

Hombres y mujeres valemos lo mismo, el respeto de uno hacia otro es igual, debe ser parejo.

Es horrible sentir miedo y pena; a mi me pasó, no permitas que tu seas la siguiente, di No, defiende tus derechos, pelea, lucha y lleva en alto tus valores. No permitas que nunca nadie cruce el límite y te falte al respeto.