“Dulce Corazón” comedor comunitario móvil en Cancún; 400 raciones en un día

Un comedor comunitario móvil, llamado “Dulce Corazón” se hizo viral en redes sociales, pues diario llevan comida en diferentes puntos de la ciudad de Cancún, donde la mayoría de la materia prima son donados por personas que quieren poner su granito de arena, la encargada de este comedor afirma que al día reparten casi 400 raciones de comida.

De acuerdo con Clarita Cen, encargada de la logística y del grupo que lleva estos alimentos a los cancunenses, explicó que todo inició, cuando ella decidió regalar comida en la puerta de su casa en Paseos del Mar, de pronto vecinos de la misma zona y de regiones aledañas, vieron esta causa y se comenzaron a sumar.

“Dulce Corazón” comedor comunitario móvil en Cancún; 400 raciones en un día

Hoy llevan más de dos semanas seguidas repartiendo raciones de comida, ayudando a los más necesitados, pero ahora necesitan de la ciudadanía, pues comenzaron publicar en grupos de facebook, que a todos aquellos que quieran sumarse, donando productos para cocinar, es bien recibido.

Comedor móvil lleva comida a los necesitados en Cancún

“Buenos días grupo, hoy de nueva cuenta el grupo de cocina económica dulce corazón les pide de su apoyo para poder seguir con esta gran labor en dar un plato de comida a familias con necesidad”, publicó uno de los integrantes en el grupo llamado, Denuncia Ciudadana Cancún.

Más notas de Quintana Roo aquí

“Dulce Corazón” comedor comunitario móvil en Cancún; 400 raciones en un día

Para contactarse con este comedor comunitario está el número de Clarita Cen, el cual es el 998 173 1501; hay que recalcar que ayer estuvieron en la colonia Valle Verde, donde repartieron 370 raciones de comida, además han estado en la colonia tres Reyes, Milagro y Avante, pero tienen como meta llegar a más rincones de Cancún.

Te puede interesar: Cancún; Convierte su zapatería en comedor comunitario por la contingencia

“Si no puedes llevar tu donativo no te preocupes puedes llamar o mandar mensaje a este número 998-169-5845 con Víctor, para agendar una visita a tu domicilio para recoger tu donativo, gracias a todos los que nos han apoyado en esta gran labor porque sea poco o mucho nos ha ayudado para dar a quien no tiene”, escribió Víctor, integrante de este comedor.