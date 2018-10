Dueños de Aguakan se enriquecen a costillas del pueblo

El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gerardo Mora Vallejo, afirmó que en las revisiones que han logrado realizar se ha evidenciado el deficiente servicio que Aguakan brinda a los habitantes de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.

Acusó a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguakan, de utilizar desde hace dos años argucias legales para impedir las supervisiones, a pesar que están obligados a ellas y escudándose en el contrato de concesión que a todas luces fue otorgado de manera irregular.

GERARDO MORA VALLEJO

Director de CAPA

“En 2016 sometimos a Aguakan a evaluaciones y obtuvo apenas dos puntos de 10 posibles en relación con el servicio que otorga en Benito Juárez y Solidaridad”, dijo.

Destacó que desde entonces la empresa concesionaria del servicio de agua potable en los municipios del norte del Estado ha promovido recursos ante la Comisión de Arbitraje para impedir nuevas revisiones que evidencien sus deficiencias.

Recuperar adeudos al estado

Hay que destacar que en septiembre pasado la CAPA intervino las cajas recaudadoras de Aguakan en la avenida Uxmal, en Cancún, para poder recuperar mil 226 millones de pesos de un crédito fiscal, que le fue concedido a la concesionaria.

Gerardo Mora recordó que tan sólo en 2016 se detectaron irregularidades por unos mil millones de pesos y aún resta auditar los ejercicios 2014, 2015 y 2017, aunque la concesionaria ha promovido recursos legales para impedirlo.

Desde 2007 se incumplió contrato

En conferencia de prensa, cuestionó los términos en que se ampliaron las concesiones otorgadas a Aguakan, pues desde 2007 se violentaba el contrato.

Aguakan sigue generando problemas para los quintanarroenses, quienes se quejan de un mal servicio y caro, además.

Por igual, cuestionó que la senadora Marybel Villegas Canché actualmente acuse al Estado de solapar a la concesionaria del servicio de agua potable, cuando ella como diputada fue quien aprobó la ampliación de las concesiones.

Incluso, el director de la CAPA resaltó que la hoy senadora, como diputada, permitió que se entregara “un cheque en blanco” para Aguakan y hoy en día lance “dardos envenenados al Estado con todo y que estamos actuando contra la empresa”, afirmó.

En términos coloquiales, afirmó que los diputados que aprobaron la ampliación de la concesión, entre ellos la ahora senadora, “permitieron que se llevaran la pechuga y nos dejaran el huacal” porque Aguakan atiende al 70 por ciento de la población del Estado y la zona de hoteles de Cancún y la Riviera Maya.

Insistió en que el Gobierno del Estado ha actuado e iniciado procedimientos contra Aguakan en busca de justicia “porque no soporto ver una concesionaria rica y una CAPA pobre”.

Agua para todos

En este contexto, el dirigente de Agua para Todos, Esquivel Cruz González, difundió por redes sociales un logro más para reconectar de manera gratuita el servicio de agua a una familia afectada misma que ilegalmente tenía suspendido el servicio.

Expuso que los cortes ilegales violan el artículo 4º. De la Constitución, además de que se violan los derechos humanos, por lo que a través de su movimiento ya ganó más de 100 casos y con ello reconectar a más de cien familias afectadas, además de que no se les pagó ni un centavo a dicha empresa.

Manifestó que esta empresa no debe cobrar por un servicio que no da, y es que como se sabe, mes con mes esa empresa leonina, continúa cobrando por concepto de “uso de servicio”, pese a que no lo otorga, es decir, cobra por el aire, además que como se sabe, sus sistemas de medición están alterados y por si fuera poco sus cobros son mensuales, lo que hace de Quintana Roo, el estado donde se paga más cara el agua en todo México.

En un video el afectado Agustín Lázaro, quien vive en la unidad habitacional de Villas Othoch, en la región 259 agradeció que se pudiera conseguir este logro ya que le era imposible pagar más de 14 mil pesos, mismos que le exigía Aguakan por reconectarlo, siendo que no le daba el servicio.

Por eso agradeció a la asociación civil Agua para Todos, que encabeza Esquivel Cruz, el beneficio alcanzado, mismo que luego de varios años de no contar con ese servicio, es de gran beneficio para su familia.