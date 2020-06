Dueños de ARA usan COVAFER para operar estafa en residencial de Cancún

Además de que les impiden el paso a la laguna, residentes de Dream Lagoons se quejan del abandono en que COVAFER y ARA tienen el principal atractivo del desarrollo

La cadena de engaños y estafas que Consorcio ARA y los hermanos German y Luis Felipe Ahumada Russek han cometido a nivel nacional, escribió un nuevo capítulo en Cancún, de nuevo contra los dueños del complejo residencial Dream Lagoons.

Otra vez la constructora y el personal de la empresa administradora que tiene en el mismo, COVAFER, prohibió a los dueños de los departamentos usar la laguna, albercas y áreas comunes.

ARA tiene 3 años generando problemas a los dueños de los departamentos en el residencial Dream Lagoons de Cancún

Este no es el primer episodio en el que los hermanos Ahumada Russek abusan y reprimen a los dueños de los departamentos de Dream Lagoons.

Desde hace 3 años, los propietarios del desarrollo ubicado en Cancún han batallado con los vicios ocultos, altos cobros y engaños con los que ARA les vendió sus propiedades.

Incluso, en la página del desarrollo la empresa busca a clientes con publicidad engañosa, al señalar que la laguna es de los que compren en el desarrollo.

Tras varios meses en que los propietarios han pedido saber si la laguna es o no de ellos, como dueños de los departamentos, hoy, la propia Leticia de COVAFER confirmó que esto no es así, pues dijo, no ha han ido asamblea para ello.

“Cuando se haga toda la asamblea, cuando haga Consorcio ARA la donación de todas las áreas para ustedes como dueños, hoy no hay un documento que diga que la laguna es suya.

“Hoy, se vendió todo el complejo, pero al final de la historia, nosotros como administraciones tenemos que tener para ustedes esta parte de la donación”, reconoció Leticia, representante de la inmobiliaria y de COVAFER.

Liliana, de COVAFER

Sin embargo, los colonos señalaron que no hay adeudo de cuotas condominales, debido a que en la propia escritura se señala que las cuotas no se han establecido porque no se han realizado las asambleas, como lo reconoció Leticia.

“El inmueble no tiene adeudo de cuotas condominales, toda vez que no se encuentran establecidas por la asamblea correspondiente”, señalan las escrituras de los vecinos.

Abuso inmobiliario

La prohibición que Consorcio ARA hizo a través de sus administradores en el complejo, llegó a tal grado que tuvo que intervenir la Policía Municipal tras ser llamada al 9-1-1 por los perjudicados.

Ahí, uno de los comandantes advirtió que la inmobiliaria no puede impedir el paso a los propietarios a las áreas comunes.

Con guardias de seguridad en el único acceso a la laguna y albercas, COVAFER y ARA impiden el paso de los colonos

Sugirió que, para resolver la controversia, se interpongan los recursos legales, aunque reiteró que no se le puede impedir el paso a la laguna, las albercas y el resto de áreas comunes.

Y es que además de estas instalaciones, la constructora ha dado a COVAFER el control deel salón de usos múltiples y hasta el gimnasio, que forman parte de las amenidades con las que se vende el complejo.

“Dream Lagoons, Cancún es el lugar con el que habías soñado vivir toda tu vida. Disfruta de un ambiente con todos los lujos, y déjate consentir en nuestro desarrollo. Nuestra majestuosa laguna cristalina de 1.8 hectáreas te dejara impresionado.

Publicidad engañosa de las amenidades que ofrece ARA a los compradores que son engañados

“Conoce nuestra bella casa club, que cuenta con gimnasio, restaurantes, biblioteca y muchas otras sorpresas. ¡Jamás podrás aburrirte! En Dream Lagoons Cancún siempre hay algo nuevo que descubrir”, señala la publicidad de la página con la que ARA ofrece las propiedades, con amenidades que los colonos no pueden utilizar.

Imponen “nueva normalidad”

Este sábado, luego de reabrir las 7 albercas y la laguna que forman parte del desarrollo que vendieron a los condóminos, el personal que funge como administradores del Lote 4, donde se ubica la laguna, albercas y áreas comunes, les impidió utilizarlas.

Liliana y Carlos, de COVAFER, defienden a ARA y no a los condóminos que dicen representar y administrar

A través de videos, los colonos muestran la prepotencia de un hombre identificado como Carlos, quien cierra la puerta a los dueños de los departamentos de Dream Lagoons que acudieron a exigir su acceso a las áreas comunes.

Sin embargo, la inmobiliaria les pide una cuota de 1 mil pesos adicionales a la que pagan en sus departamentos, para poder acceder únicamente a la alberca y la laguna, ya que no mencionan nada del gimnasio y demás áreas que anuncian en su publicidad.

Engaño y abuso

Los vecinos mostraron entre sí las escrituras de los primeros departamentos vendidos por ARA, donde se establece que son propietarios de la alberca.

“El adquirente de las vivienda (sic) materia de este instrumento, tiene el derecho exclusivo de propiedad sobre la misma y un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes, entre los que se encuentra el terreno, área verde, alberca…”, señala el documento.

Escritura que contempla que los departamntos son dueños de la alberca que no les quiere entregar ARA

Sin embargo, en las nuevas escrituras, la inmobiliaria de los hermanos Ahumada Russek retiró del resto de los condóminos la propiedad de la alberca como un “indiviso” o porción de la misma, porque, les han dicho, pretenden quedarse con ella y hacerla un club de paga.

Durante la discusión que tuvieron colonos y personal de Consorcio ARA, el personal de Seguridad Pública planteó incluso acudir al Jurídico del Ayuntamiento a dirimir la controversia, y advirtió, los canalizaría a la instancia correspondiente para emprender el asunto legal.

Incluso, los colonos aseguraron que Leticia, quien se ostenta como administradora de Dream Lagoons Lote 4, carece de la personalidad jurídica debidamente acreditada de manera legal, para asumir dicho rol.

Covafer defiende a ARA y no a condóminos

Una investigación de La Verdad reveló que Leticia, quien se ostenta como administradora de Dream Lagoons Lote 4, en realidad trabaja para la empresa Covafer S.A. de C.V., propiedad de Jorge Alberto Santoyo Baeza.

Esta “empresa” de mantenimiento ha sido duramente criticada por su mal desempeño e incumplir con los servicios que ofrece de gestión administrativa, contable, de mantenimiento y seguridad.

Incluso, en Cancún protagonizó otro escándalo similar en el desarrollo Solymar, en donde en 2017 tomó de manera ilegal las riendas del mantenimiento del complejo de la zona hotelera, aunque acabó siendo despedida por incurrir en anomalías.

Entre ellas destaca que el 50% de las cuotas de mantenimiento las usaban para pagar abogados, en lugar de cumplir con el mantenimiento del complejo y otorgar prestamos personales a integrantes de la misma administración de Covafer.

Respaldados legalmente

La Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo da la razón a los colonos

“Artículo 30. Todo nuevo desarrollo contará con las características materiales de accesibilidad universal que lo vuelvan accesible y transitable de manera segura para sus distintos usuarios, de acuerdo con las normas mexicanas aplicables.

"Ningún fraccionamiento, ni vialidad alguna dentro de él, podrá ser cerrado o aislado del resto de la ciudad por rejas, bardas o servicios de seguridad pública o privada que restrinjan el acceso a su interior, salvo aquellos expresamente autorizados por la autoridad municipal”.

Hace ARA casas de tablaroca en Playa del Carmen

Otros clientes de ARA y los hermanos German y Luis Felipe Ahumada Russek, son los de Misión de las Flores en Playa del Carmen, quienes con las lluvias recientes, vieron cómo sus departamentos se desmoronaban, mientras las constructora ignoraba sus reclamos.

Los afectados, de la Privada Islas Contoy, en paseos de Xcacel, vieron como sus casas quedaban exhibidas como lo que son, casas de cartón.

Y es que las lluvias revelar las fallas estructurales, la caída de la fachada y enormes filtraciones en los departamentos de ocho familias, que habitan el edificio hace menos de un año.

En Misión de las Flores, las lluvias evidenciaron que Casas ARA construye sus inmuebles con tablaroca

"A partir de las lluvias vimos que se desprendió parte de la fachada, pero ya habíamos reportado anteriormente que tenían unas pequeñas grietas y pues quedaron en que iban a venir a repararlas, pero ya pasó el tiempo y apenas llevamos un año en el departamento”, expresó Leidy Concepción Perera Chan, una de las afectadas.

El desplome de la fachada dejó al descubierto que las casas estaban hechas con tablaroca, y recubierta con fachadas que aparentan ser de concreto, pero el material no soportó el agua que terminó por vencerse.

Ahí, los vecinos se quejaron que el pago de 650 mil pesos por vivienda no es excusa para tener propiedades de tan mala calidad.

"Vamos a levantar nuestra denuncia ante Profeco si no nos hace caso la constructora”, advirtieron los vecinos.

Agregaron que si no el pago lo hicieron por una casa bien construida, y les entregaron algo de pésima calidad.

“Nos preocupa que entre humedad, sí nos ha entrado humedad por el aire acondicionado por ejemplo", exhibió Perera Chan.