Dueño de FNS se ampara para no ser detenido

Tras la incautación de caja de valores en la empresa First National Security, en Cancún, que ya había sido asegurada principios de mes, su dueño Santiago Ancona Teigell, se amparó para no ser detenido, lo cual fue recomendación de sus abogados según afirma él mismo. Erick Marfil/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Dijo que defenderán a los usuarios de las mil 500 cajas que se llevó la SEIDO “de manera irregular” con una abogada de la capital del país para trabajar Informó que solicitaron un amparo federal para impedir el traslado de las cajas a la ciudad de México, “porque al parecer ya están sacando los valores de las cajas, si es necesario que se abran en la PGR de Cancún, pero se quiere evitar que la gente viaje y se exponga al transportarse con sus valores”. A su vez, Abraham Magaña, abogado de First National Security, dijo que hay muchas especulaciones sobre el motivo de este acto, sin embargo el dueño no puede dar alguna declaración acertada al respecto “porque se desconoce”, pero se tiene la disposición de ayudar a las autoridades.

“Sin embargo, retirar las mil 500 cajas sin una orden es atentar en contra de la privacidad de las personas”, aseveró.

En un reunión donde asistieron cerca de 300 afectados, algunos pidieron garantías a las empresa, otros dicen confiar en las acciones que tomarán y algunos exigen a Ancona dé solución al caso, toda vez que su patrimonio está en riesgo.