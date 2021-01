Dua Lipa luce cuerpazo en diminuto bikini rojo en Tulum

La cantante inglesa Dua Lipa se encuentra en disfrutando de las playas de Tulum y de sus cálidas aguas, esto fue revelado gracias a un paparazzi que la identificó y la localizó en uno de sus momentos más sensuales pues sus imagen a circulado en todo el mundo gracia a su sensual traje de baño que dejaba ver su rebanado cuerpo.

Dua Lipa es una de las cantantes del momento, gracias a sus éxitos que ha colocado en los primeros lugares de las plataformas de streaming, esta poderosa mujer inglesa que ha conquistado los corazones de sus fans desde el 2017, se encuentra en el estado de Quintana Roo disfrutando de las actividades, de las playas y del sol que le ofrece el paradisiaco Tulum.

La cantante Don’t Star Now, IDGAF, One Kiss, New Rules, Un Dia, Physical, y otros grandes éxitos musicales ha logrado dominar la escena musical actual y es una de las grandes influencias en la actualidad, es una de las personas más escuchadas en la actualidad y su éxito es atrasados en estos momentos.

Dua Lipa decidió visitar Tulum, en el estado de Quintana Roo en un momento de reactivación económica en donde se han filtrado aglomeraciones que ponen en riesgo la vida de muchas personas por el Covid 19, que ha retomado fuerza gracias a una nueva sepa que ya se encuentra en varios países del mundo.

Junto a sus amigas Dua Lipa aprovechó para poder pasar un inicio de año en un lugar de lujo, en donde sin duda se la pasará de maravilla en este nuevo año que pinta para ser una de las mejores musicalmente hablando ya que se espera regresen los conciertos presenciales y eventos masivos.

