Dos turistas rusos varados en Puerto Aventuras.

Dos personas originarias de Rusia permanecen en las inmediaciones del albergue migrante de Puerto Aventuras, los rusos arribaron en calidad de turistas, aunque sufrieron el bloqueo de sus cuentas bancarias debido al conflicto bélico que mantiene su país natal con Ucrania.

Desde hace dos semanas, los rusos no cuentan con los medios para salir de México, por lo que la Oficina de Atención al Migrante les otorga apoyo. La titular de la dependencia, Leticia Chaverri Pérez, reveló que suman 30 personas originarias de Rusia que han apoyado de esta forma desde que inició la guerra en su territorio.

“Ahorita sólo nos queda dos rusos, que no han encontrado la manera de salir, hasta que tengan un vuelo humanitario (…) estos llevan dos semanas, llegaron con sus recursos, son turistas, pero pues les bloquearon sus cuentas y ya no tienen cómo moverse y no hay vuelos, tendrán que buscar vuelos humanitarios”, dijo Chaverri Pérez.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Puerto Aventuras ha brindado la oportunidad de que los rusos tengan un sitio donde pernoctar y alimentarse. Al contrario, señaló la titular de la dependencia, los turistas provenientes de Ucrania sí tuvieron maneras de salir del país o en su caso, buscar refugio local como residentes.

Según Chaverri Pérez, “los ucranianos fueron recibidos bien, los que realmente tuvieron problemas en el país, fueron los rusos por los bloqueos que tuvieron de los Estados Unidos, y los turistas que estuvieron aquí, se les tuvo que dar albergue”.

Además, puntualizó que ellos como órgano municipal apoyan a los rusos en la vinculación porque es un tema que ve directamente la federación, vía el Instituto Nacional de Migración (INM). Estiman que en las próximas semanas se presenten más casos de rusos varados, aunque con un índice menor.

Es de mencionar que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania empezó en febrero pasado. En Playa del Carmen hubo reacciones debido a que existe llegada de turismo de las dos naciones, incluso se organizaron protestas en la cabecera municipal de Solidaridad.

