Dos de cada 100 pruebas son positivas a Covid-19 en Playa del Carmen.

Los módulos de aplicación de pruebas Covid-19 en Playa del Carmen, el del Muelle Fiscal y el de Plaza Las Américas reportaron una afluencia superior a la esperada por lo que personal sanitario adelantó información respecto a la efectividad del examen, así como el número de test gratuitos aplicados mediante la prueba de gota de sangre y en donde dos de cada 100, dan positivo a Covid-19 mientras que 16 de cada cien reportan haber padecido la enfermedad y contar con memoria inmunológica.

La información obtenida con el personal de los módulos, indica primero, que las pruebas detectan los anticuerpos dependiendo del contacto con el virus, el test -explicaron-, detecta la inmunoglobulina “G”, que quiere decir que si sale reactiva es porque ya hubo contacto con la enfermedad, mientras que el segundo componente rastrea la inmunoglobulina “M” que advierte cuando existe un cuadro activo de la enfermedad.

Indicaron que en el caso de personas con enfermedades autoinmunes, o mujeres embarazadas, o alguna otra condición pueden afectar disminuyendo la efectividad del test, por lo que indicaron, existen otras pruebas llamadas PCR que tienen una efectividad del 100%, pero estas suponen un riesgo efectuarlas al aire libre por lo que se realizan en laboratorios especializados en donde disminuyen los riesgos para el personal sanitario en Playa del Carmen.

Así funcionarán los módulos de Playa del Carmen

Los horarios actualmente en los módulos están operando de 10 de la mañana a 17:00 horas, y reportan los primeros resultados como que de cada 100, dos resultan positivos a Covid-19, mientras que un 16% presentan memoria inmunológica, sin embargo, puntualizaron que, aún no es posible contar con los datos formales hasta que se haya concluido con la aplicación de la totalidad de las pruebas. La Verdad Noticias

Finalmente, invitaron a la población que no presenta síntomas como dolor de cabeza, fiebre o dificultad respiratoria, o que no haya estado en contacto con alguna persona con Covid-19 confirmado, no acudan a los módulos y permitan que quienes sí están enfermos hagan uso de los test gratuitos disponibles en el Muelle Fiscal, así como en el módulo de Plaza Las Américas en Playa del Carmen, Quintana Roo.

