¿Dónde quedó el civismo y la educación?

Erick Marfil/Diario La Verdad Benito Juárez En el parque público de la Supermanzana 25 hay letreros de parte del ayuntamiento de Benito Juárez que invita a la población a no tirar basura en el mismo, porque para eso hay horarios para que permiten sacarla de manera adecuada y que el camión recolector se las lleve. Sin embargo, la gente se queja de que no hay tal servicio y que por eso usan el parque como tiradero a cielo abierto, sobre todo para hojas secas, pero no sólo eso sino que también hay pañales, alimentos y hasta excrementos de mascotas que sólo indican una falta de civismo en la sociedad, que es corresponsable junto al gobierno de los servicios públicos.

