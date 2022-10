Donación de órganos, un acto de amor y vida.

Con el fin de generar conciencia sobre la importancia de dar vida a través de la donación de órganos, el 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes.

El trasplante de órganos es uno de los profundos logros de la medicina moderna. Desafortunadamente, la necesidad de donantes de órganos es mucho mayor que la cantidad de personas que realmente donan. En México, al día de hoy existen 20,033 personas que requieren recibir un trasplante, de acuerdo con el Registro Nacional de Trasplantes.

A la fecha, se han reportado en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, 2311 trasplantes de córnea, 2068 trasplantes de riñón, 183 trasplantes de hígado, 34 trasplantes de corazón, 2 trasplantes de páncreas, 2 trasplantes de hígado-riñón y 1 trasplante de corazón-riñón.

A dónde se necesitan

Donación de órganos, un acto de amor y vida.

En los dos últimos años, la coordinación de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General número 17 del IMSS en Cancún, ha realizado la procuración de 32 órganos, mismos que se han distribuido en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, como Ciudad de México o Mérida para ser trasplantados.

Moisés Campos Navarro, coordinador hospitalario de órganios y tejidos del citado hospital, dice que en Cancún los órganos y tejidos con más demanda son las córneas y los riñones, consecuencia de las enfermedades crónico degenerativas que afectan el territorio.

El proceso de donación y trasplantes de órganos y tejidos en nuestro país es totalmente gratuito. Se rige por los principios de gratuidad, altruismo, solidaridad y confidencialidad. Las personas que deseen ser donantes deben ser mayores de edad, haber aceptado libremente la decisión de donar y haber comunicado la decisión a la familia.

No existe alguna limitante de edad ni género, sin embargo, se debe tener en cuenta varios aspectos de las condiciones en cómo se pierde la vida, las enfermedades, el lugar de fallecimiento y, por último, los médicos evalúan las condiciones del órgano.

¿Qué es la donación y el trasplante de órganos?

Donación de órganos, un acto de amor y vida.

La donación de órganos es el proceso de extirpar quirúrgicamente un órgano o tejido de una persona (el donante de órganos) y colocarlo en otra persona (el receptor). El trasplante es necesario porque el órgano del receptor ha fallado o ha sido dañado por una enfermedad o lesión.

¿Por qué es importante la donación?

Donación de órganos, un acto de amor y vida.

En cualquier momento, miles de personas en todo México en la lista de espera para trasplante de órganos. Algunas personas mueren esperando un trasplante. Algunos pasan semanas o meses en el hospital, mientras que otros hacen varios viajes al hospital cada semana para recibir tratamiento.

Las personas que necesitan un trasplante de órganos suelen estar muy enfermas o muriendo porque uno o más de sus órganos están fallando. Van desde niños hasta adultos mayores. Muchos en la lista de espera de trasplante de órganos tienen una condición congénita o genética, una enfermedad o una falla orgánica repentina que los enfermará gravemente y necesitará un trasplante.

Nunca sabemos cuándo la enfermedad puede afectar a un familiar, amigo o colega que pueda necesitar un trasplante.

Qué opinan los Benitojuarenses

Donación de órganos, un acto de amor y vida.

Cuestionados sobre qué opinión les merece el tema de la donación y trasplante de órganos, la mayoría de las personas entrevistadas al exterior del Hospital General número 17 del IMSS en Cancún, se muestran postivas sobre el tema aunque muy pocas son donadoras en forma.

“Yo misma soy donadora de órganos, no nos los vamos a llevar al final cuando termine nuestra vida y pues si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien más, por qué no hacerlo”. Ariadna, 21 años.

“Soy donador de órganos desde hace 5 años, creo que con la posibilidad de que podamos salvar otras vidas o prolongar la vida de otras personas o que las beneficie en salud a alguien, es algo excelente que podemos hacer como personas”. Víctor, 51 años.

“Es algo que no me he puesto ha pensar, la verdad creo que son cuestiones muy personales y de creencias. Una vez muerta, si algo mi cuerpo sirve para alguien estoy de acuerdo en donar lo que funcione”. Abigail, 49 años.

“Si podría donar los órganos, siempre hay gente esperando alguno y al final no los necesitas cuando mueres, pero otras personas podrían seguir viviendo gracias a ti” Alfredo, 28 años.

“Estoy a favor de que una persona pueda dar vida a otras y con un gran corazón podemos darle una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan”, Norma, 35 años.

“Necesitamos con urgencia más donantes de órganos. La importancia de la donación para mejorar la calidad de vida de los que lo necesitan es algo que se trabaja poco pero es muy necesario”. Andrea, 40 años.

“De que se los coman los gusanos a que ayuden a otra persona, mejor que salven al paciente, no creo que esté como para donar porque tengo una enfermedad y por la edad, pero pienso que si lo haría”. Teresa, 55 años.

“Si ya no sirven de nada para uno cuando se va, mejor que les ayuden a los que se quedan. Yo donaría pero ya estoy viejo, ya viví, pero creo que es algo bueno que se hace muy poco”, Antonio, 64 años.

“Estoy a favor de la donación, es algo que significa que vas a salvar una vida y dar ese regalo tan grande a otros, porque a veces una sola persona puede salvar a varias, por eso sí donaría”, Agustina, 60.

“No veo problema en que se donen mis órganos si ayudan a alguien más, es algo que va más allá de ti y cambias la vida de una persona para siempre”, Mateo, 18 años.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.