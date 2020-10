Doña Isabel Cetina la tierna participante de Chetumal en MasterChef México

María Isabel Cetina Sánchez, Doña Isabel de MasterChef México 2020 es la mujer más dulce y tierna de la contienda, su humildad y ganas de aprender han enamorado al público mucho antes de que la contienda comience gracias a las redes sociales.

La calidad humana de Doña Isabel es innegable, siendo una ama de casa de la pequeña ciudad de Chetumal, en Quintana Roo, se ha vuelto la gran favorita de esta temporada pues su sazón viene de una mezcla de cultura maya y del Caribe y su convicción de una ciudad que desapareció por un huracán y se volvió a reconstruir.

Doña Isabel será una fuerte contendiente en MasterChef México

“Desde pequeña aprendí a través de mi mamá, que ella cocinaba los alimentos, de allí nació mi amor por la cocina”, señaló la orgullosa concursante de Chetumal en MasterChef.

Uno de los principales motivaciones de participar en una de las producciones más importantes de Latinoamérica, fueron el amor a sus hijos y su proyecto de vida que planea realizar.

Todo listo para el estreno de MasterChef México 2020

“Siempre he sido la que he cocinado para mi familia, en las fiestas en bautizos, a ellos les gusta cómo cocino y ellos me dicen que tengo buen sazón, entonces mis hijos me alentaron a participar”.

“Me gusta estar participando en MasterChef, porque aprendo es, una experiencia que yo nunca había vivido, entonces me emociona admiro todo el trabajo que hace todo el equipo”, declaró en entrevista.

Chetumal tiene representante en MasterChef México

A pesar de que Doña Isabel es una señora muy tierna, amable, humilde y carismática, no es para nada un eslabón débil en la competencia, en cambio es una mujer preparada especialista en cocinar pescados y mariscos pues vive en la costa, también productos de tierra pues Chetumal es un paso importante del comercio en Quintana Roo, y por si fuera poco también fue repostera.

Desde Chetumal para el mundo, María Isabel Cetina

“En este momento me siento muy contenta y yo sé que voy a estar mucho tiempo recordando esta experiencia, y para mi siendo ama de casa todo esto es maravilloso y sé que cuando pase el tiempo recordaré todo esto con mucho cariño”, finalizó.