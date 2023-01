Don Abundio, la historia del indígena maya de 120 años.

Abundio Yamá Chiqui es tal vez el nativo más longevo de la zona maya del sur de Quintana Roo con sus 120 años de edad. Entre la milpa y la extracción de chicle fue como transcurrió su vida en compañía de otras 130 personas, aunque también fue partícipe en la toma de decisiones comunitarias, como subdelegado y comisariado ejidal.

Al cumplir su centenario de vida, por su gran conocimiento y amplia experiencia, Don Abundio subió en la estructura social a Juez Tradicional, cuyo nombramiento conserva hasta la fecha.

Abundio Yamá tuvo 12 hijos, de los cuales vio morir a cuatro (dos hombres y dos mujeres), así como a 130 ejidatarios de la comunidad "Señor".

Actualmente vive en el ejido de Tixcacal Guardia, en una casa tradicional de estructura de madera con techo de palmas de huano y amarres de bejuco, a unos 25 kilómetros selva adentro de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, debido a su vunerabilidad física, vive con sus ocho hijos, una semana con cada uno.

En la comunidad "Señor" Don Abundio ocupa una morada de dos estructuras conectadas entre sí, la primera tiene piso de tierra donde está la cocina y la segunda es de piso firme con el dormitorio, localizada sobre la calle Javier Rojo Gómez, frente al parque central.

Lúcido y saludable a los 120 años

Aunque las piernas de Abundio Yamá han perdido la fuerza y su cuerpo reposa la mayor parte del tiempo sobre una hamaca, goza de lucidez y un aparente buen estado de salud, a pesar de mantener al alcance de su mano un analgésico en gel y un ungüento para aliviar las vías respiratorias y los dolores musculares.

El anciano asegura que jamás le faltó alimento que le proveía la selva, como jabalí, tejón, así como tortillas, frijol y chile, la cual "era buena comida". Además del chilmole o relleno negro, platillo tradicional del sitio donde habita.

Un maya lleno de historias

Entre sus historias, recuerda cuando fue niño y su padre se fue a la guerra mientras él rezaba por su vida, junto a su madre y hermanas, o cuando ante la muerte de un líder combatiente, nombraron a su progenitor "Gran Guardia" de un contingente de guera compuesto por 200 hombres.

Un cruel relato que escuchó de sus ancestros estuvo relacionado con una estrategia de guerra maya utilizada contra 9 mil soldados federales durante la Revolución Mexicana.

Su tesitimonio señala que los grupos originarios pudieron concentrar a 40 mil hombres provenientes de Belice, Quintana Roo y Yucatán, quienes pudieron cercar a sus adversarios, gritar al unísono "Viva Dios" y disparar con arma de fuego todos al mismo tiempo, lo que confundió y ahuyentó a sus rivales.

A decir de Yamá Chiqui, aquellos que cruzaron el cerco fueron detenidos y se les privó de la vida. Dejaron a seis o siete y los tomaron como rehenes, se les obligó a ver arder los cuerpos de sus compañeros y una simulada ingesta. Los federales sobrevivientes fueron enviados como emisarios al presidente, no sin antes mutilarlos de una oreja y el meñique como fuerte mensaje.

Libró la muerte varias veces

Otro acontecimiento que rememora es cuando la comunidad sufrió los estragos de una pandemia, que ocasionó erupciones de piel en todo el cuerpo de las personas en 1915.

La enfermedad causó el fallecimiento de 40 señores, cuyos restos fueron apilados en el kiosco de la comunidad para darles sepultura en otro lugar posteriormente. Desde entonces y por estos hechos se llamó "Señor" a dicha comunidad maya.

"Estaba prohibido llamar a los señores por sus nombres, sólo se les decía señor, y quienes decían su nombre eran castigados con azotes, esa era la justicia", señaló.

Don Abundio recordó que al trabajar en la milpa vio la muerte de cerca cuando fue acosado por una enorme culebra, pero pudo sobrevivir al disparar su rifle. "Por eso digo que Dios Padre es superpoderoso, nos cuida donde andamos en el trabajo, de día y de noche".

Otra leyenda que narró fue la presencia de un animal al que nombraron "Bob", cuyo aspecto era semejante al de un burro, pero desató el miedo en la comunidad porque devoraba a las personas. Dijo que la única manera de evitar un encuentro con la bestia era transitar por la selva entre las 6:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, porque más tarde "salía y te comía".

Famoso a nivel internacional

Don Abundio es uno de los 20 integrantes mayas más famosos en México, que plasmaron su testimonio de vida en un libro extranjero, pero a diferencia de los demás, él es el más viejo de todos.

Con su fotografía, Yamá Chiqui ocupó la portada principal del volumen "Últimos testigos. The Last Rebellion of the Maya in Yucatán", editado bajo el auspicio del Museo Cinco Continentes de Munich, Alemania, en 2019.

En la comunidad maya donde vive el hombre de 120 años hay 757 habitantes, de los cuales 403 son hombres, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Del total de la población, el 99.34% son indígenas y el 14.27% desconoce otra lengua que no sea la nativa. Abundio Yamá Chiqui forma parte de este último sector poblacional.

