La Semana Santa es una de tantas celebraciones que no solo la iglesia católica lleva a cabo, sino que une a la mayoría de las religiones que existen y que están presentes en Cancún a festejar a Jesús; así lo dijo el pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana, la Gloriosa Trinidad, Manuel Canché y el Obispo Pedro Pablo Elizondo.

Hoy como recordarán se está celebrando el Domingo de Ramos, donde los fieles recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén; Manuel Canché, pastor de la antes mencionada iglesia, explica que, “inicia la semana mayor, que, además de festejar la entrada triunfal de Jesucristo, también festejamos que nuestra vida cambia, que la historia de la humanidad cambia, al recibir a Cristo Jesús. El santo, aún los pecadores y los injustos nos santificamos en lo que Jesús hizo”, dijo.

Domingo de Ramos, iglesias de Cancún celebran la Semana Santa

Esperan participación de mucha gente en la Semana Santa

Señaló que el número de personas que asistirán a los cultos que tienen programados durante la semana, será mayor que el año anterior, ya que se tuvieron que suspender las actividades religiosas, debido a la pandemia del Covid-19, “gracias a Dios habrá mucha gente que nos visita y estamos seguros que vendrán de diferentes lugares”, comentó.

Recalcó que todas las medidas sanitarias se llevarán a cabo y aunque el edificio tiene una capacidad para 150 personas aproximadamente, harán que solo una parte ingrese al templo, mientras que la otra estará en los terrenos pertenecientes a la iglesia, donde colocarán pantallas para evitar aglomeración dentro del edificio, además de realizar estrictamente los protocolos y así evitar contagios.

Por otra parte, el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. El obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, invitó a la ciudadanía a participar en las diferentes actividades que se tienen programadas en la Catedral de la Santísima Trinidad, así como dio un pequeño mensaje a la población por este día.

“Recibamos como los habitantes de Jerusalén recibieron a Jesucristo, con palmas con aclamaciones con vidas con gusto con alegría, pero Jesucristo no se cree todos los aplausos que le echan, sino él va más a la pasión y no comenzar a decir, hosanna ahora y crucifíquenlo después, no cambiemos nuestro amor por nada”.

Religiones se unen a la celebración de la Semana Santa

Manifestó, que están muy contentos por la participación de las personas en este Domingo de Ramos, ya que vino mucha gente y la catedral tiene espacio para recibir a toda la gente que quiera acudir, “eso sí, respetando estrictamente todos los protocolos sanitarios que marca el gobierno”.

Por último, tanto el pastor Manuel Canché, así como el Obispo Pedro Pablo Elizondo, concordaron que la celebración de Semana Santa une a todas las religiones y denominaciones, ya que los lleva a festejar a Jesucristo y a los hechos que hizo en la tierra. La semana termina el próximo domingo 4 de abril con el Domingo de Resurrección. La Verdad Noticias.

