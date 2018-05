Documentales de Emiliano Ramos arruinaron a “Chanito” Toledo: TEQROO

El aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, José Luis “Chanito” Toledo Medina, debido a un escrito y documentos aportados por el diputado Emiliano Ramos Hernández, desvirtuó su residencia y vecindad retroactiva a cinco años.

Lo anterior lo confirmó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Nora Leticia Cerón González, sin embargo, subrayó, su caso se resolvió con prontitud y apegada a derecho para que pudiera acudir a otra instancia para acreditar lo que a su derecho convenga.

Expuso que le faltaron documentales cuando menos de dos años de comprobar y efectivamente, desde 2014 es vecino y residente de Benito Juárez, sin embargo la ley marca cinco años como mínimo para ser candidato a la presidencia municipal.

La Magistrada Presidenta Nora Leticia Cerón González, en entrevista con La Verdad, dijo que antier resolvieron en el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), un juicio ciudadano y un recurso de apelación promovido por José Luis Toledo Medina y por la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, esa resolución se planteó dando respuesta a las inquietudes que tuvieron ellos ante la negativa de registro que tuvieron en el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

Nora Leticia Cerón, presidenta del TEQROO.

Añadió que sometieron a consideración del TEQROO si el Consejo General del IEQROO había actuado bien con relación a darle entrada a un escrito que presentó Emiliano Vladimir Ramos y en ese sentido el Tribunal consideró que dentro del periodo en que se estaba haciendo la revisión de esos registros de elegibilidad el IEQROO, tuvo conocimiento por un escrito presentado en la Oficialía de Partes que como institución de buena fe no pudo ni debe dejar de atender, que no debe de hacer como si ese documento no existe, cuando le están haciendo saber de la existencia de una constancia de residencia expedida por el ayuntamiento de Solidaridad en el año de 2014.

Se valoraron pruebas

Reiteró que ante esos hechos, básicamente su Consejo del IEQROO, determinó al valorar las pruebas y documentos que tuvo a la vista, que el ciudadano José Luis Toledo no cumplía con el requisito de elegibilidad de los cinco años de residencia en el municipio de Benito Juárez.

En consecuencia, precisó, ellos (Toledo Medina y la coalición “Por Quintana Roo al Frente”), tuvieron la oportunidad de acudir al TEQROO para revisar la legalidad del acto, “en efecto puede causarnos una situación de extraordinaria, porque normalmente en los requisitos de elegibilidad, son analizados por el Tribunal, eso es lo ordinario, lo extraordinario es que algún ciudadano tenga conocimiento y lo haga valer dentro del registro, acotó.

Sin embargo, dijo, eso aconteció, eso fue lo que se tuvo que valorar, “y la actuación del IEQROO por cuento al valor que le dio al cúmulo probatorio que existía en el expediente. Se hizo un análisis pormenorizado, una valoración de pruebas extenuante de cada una de ellas y lo que generó en nosotros fue la convicción de que José Luis Toledo Medina había sido vecino y residente del municipio de Solidaridad, por lo menos hasta diciembre de 2014.

“También entre otros documentos, se pudo acreditar que él es vecino y residente actualmente del municipio de Benito Juárez, sin embargo la ley requiere cinco años. Si nos retrotraemos en el tiempo el debió haber estado, siendo vecino y residente del municipio de Benito Juárez, por lo menos el 19 o 20 de diciembre de 2012”. Poquito más de dos años, razón por la cual, efectivamente” la resolución fue apegada a derecho, recalcó.

“En la valoración que hicimos de las documentales fue estrictamente apegadas a derecho, desde luego las personas involucradas, las partes, normalmente una de ellas queda conforme y la otra insatisfecha, y en el caso particular de José Luis Toledo Medina, teníamos como fecha límite para resolver hasta el día 9 de mayo”.

Sin embargo, agregó, “quisimos hacerlo con la prontitud y celeridad que diera margen para que pudiera, en caso de estar inconforme acudir a una instancia superior, como es el caso de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es por eso, que lejos de perjudicarlo, sabedores que ya habíamos escuchado que si no les favorecía y es algo normal que pasa en toda resolución, que cualquiera de las partes iba a quedar insatisfecho, pueda acudir a dicho Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso fue lo que nos hizo dar una pronta resolución al asunto”, concluyó.