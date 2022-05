Doble accidente vial se registra en la zona hotelera por exceso de velocidad

La vida les dio una segunda oportunidad a dos conductores, uno del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo y otro de transporte turístico, tras perder el control de sus unidades y provocar dos accidentes viales en la zona hotelera de Cancún. Los operadores, presuntamente, iban a exceso de velocidad.

Los percances viales ocurrieron casi de manera simultánea; la volcadura del taxi fue en el kilómetro 21 del Bulevar Kukulcán, mientras que el segundo en el kilómetro 24, los hechos fueron entre las 7:00 y 8:00 horas de este 24 de mayo; los cuales fueron reportados a través del número de emergencias 9-1-1.

El coche de la marca Nissan, tipo Versa, iba circulando en el carril de bajada con rumbo al centro de la ciudad, pero llegando a la dirección antes citada, al ir fuera de los límites de velocidad, perdió el control, derrapó y dio vueltas sobre el piso asfáltico, resultando con daños materiales.

El conductor no fue necesario que lo trasladen a un hospital, incluso, después del percance, se puso de pie y estuvo a un costado de su auto, como si no pasara nada. Al sitio llegaron agentes de la Policía Turística, Tránsito y la Guardia Nacional.

Mientras las autoridades estaban en este primer reporte, otro vehículo había perdido el control, salió de la carretera y se estrelló contra la maleza, esto a tan solo unos 3 kilómetros más adelante. En este caso, el chofer de la camioneta tipo Urvan color blanco, también iba a exceso de velocidad, justo en la curva.

En la zona se hizo presente una ambulancia particular con dos paramédicos a bordo, quienes auxiliaron a la víctima, pero debido a los golpes, no fue necesario su traslado, lo cierto, es que al momento del choque, al interior de la unidad no iban personas a bordo, solo el operador.

Hasta el momento, las causas fueron por exceso de velocidad y pavimento mojado, recordemos que durante la madrugada la lluvia se hizo presente. Será la Dirección de Tránsito Municipal quien haga el deslinde de las responsabilidades. Ambos coches fueron remolcados.

