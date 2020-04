Distanciamiento Social; ¿Por qué NO debo ver a mi familia y amigos en Cancún?

El distanciamiento social es una medida que se empezó a promover desde hace un mes, el propósito de esto es evitar las aglomeraciones y con esto reducir el número de contagios, en otras palabras es la distancia que existe entre tu círculo social más cercano, esto incluye amigos e incluso tú familia.

Muchos se preguntarán por qué es necesario dejar de ver a nuestra familia y a nuestros amigos, la respuesta a esto es que, muchas veces las personas enfermas o contagiadas con Covid 19 no presentan síntomas, a estas personas se les llama asintomáticas, y estas son los que pueden contagiar a un número mayor de gente debido a que nunca sabrá si estuvo enferma o no.

Cancún sin distanciamiento social

Esto representa sin duda un peligro para los mayores, en estos tiempos una de las decisiones más difíciles es ir a visitar a nuestros abuelitos o no, según los expertos de la salud es mejor esperarnos un tiempo para ir a verlos ya que ellos corren mucho más peligro al recibir a una visita que quien sale a la calle para poderlos ver.

El distanciamiento social es un paso más al famoso llamado de la sana distancia, en este punto no sólo cuidas tu espacio personal signo también tu espacio social, no se recomienda hacer reuniones familiares, ni fiestas de celebración social, no es recomendado ver a alguien que no viva contigo.

Cancún es la ciudad con mayor número de casos positivos registrados de Covid 19 en el país, esto en la escala de uno por cada 100 mil habitantes, es decir que si tuviéramos la misma cantidad de población que la ciudad de México, tendríamos más del doble de casos de los que actualmente tiene la ciudad más grande del país.

Evitar salir para no propagar, quédate en casa.