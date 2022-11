Disminuyen los casos de personas desaparecidas en Quintana Roo: fiscal

La efectividad de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha logrado bajar el índice de casos de personas desaparecidas en la entidad, tan sólo en lo que va del 2022, se ha contabilizado 19 casos, así lo afirma el fiscal general.

“No es lo mismo, persona no localizada, a una persona desaparecida, de acuerdo a la ley y las normas, las víctimas desaparecidas, el contexto de su ausencia se da con violencia, sufren de algún delito grave”, explica Óscar Montes de Oca, fiscal.

Detalló que la gran mayoría de las carpetas iniciadas de personas adultas, que tienen una ficha de búsqueda, es por narcomenudeo y, los menores que cuentan con alerta Amber, incluyendo el protocolo Alba, un gran porcentaje son víctimas de pleitos conyugales.

“La gran mayoría de los casos, los menores son sustraidos, se los llevan y los retienen, pero nosotros por norma y ley, tenemos que subir la alerta Amber y se piensa que están desaparecidos, pero en realidad el tema son pleitos entre cónyuges”, dijo.

Recalcó que las causas, situaciones o circunstancias por el cual un menor o persona adulta están ausentes, no desacredita que como fiscalía busquen y hagan su trabajo, al contrario, “hasta no encontrarlos no descansamos”.

Añadió que gracias a la gran labor de todas las fiscalías especializadas y al trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, los casos de personas desaparecidas va a la baja.

“La mayoría de las fichas son consideradas, son no localizables, es decir, el contexto de su ausencia se da sin violencia. No hay que confundir”, reiteró.

Desapariciones de personas desaparecidas

2022: 19

2021: 58

2020: 33

2019: 34

2018: 16

2017: 15

2016: 8

Total: 183