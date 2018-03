Disminuye las ventas en restaurantes de Cancún en vacaciones

All Inclusive afecta a los restauranteros, solo en un 10% ha incrementado las ventas en los restaurantes, los paquetes todo incluido benefician solo a los hoteles en esta temporada vacional, pero a los negocios de la zona centro por las mala imagen de violencia y alertas de otros países afecta a los restaurantes señala, Kit Bing Wong Presidenta del grupo Hong Kong.

La empresaria restaurantera, comentó que de 20 a 30% ha disminuido la afluencia del turismo en esta temporada vacacional, en comparación del año pasado si hubo un repunte en ventas dbido que no se habían implementado alertas de viaje de otros países para Quintana Roo sobre todo en zonas turísticas como lo es Cancún.

“A mí me ha perjudicado puedo decir que entre semana yo tengo 10% menos la venta, no hay ventas no hay incremento”, agregó.