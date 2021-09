Con la finalidad de homenajear a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, así como conmemorar el Día Nacional de Protección Civil, este día se llevó a cabo el segundo simulacro nacional 2021 en Quintana Roo, donde hubo la presencia de cientos de elementos de los tres niveles de gobierno, así como servicios de emergencias.

En este sentido, en entrevista con Adrían Martínez, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, lamentó la poca participación, no de los gobiernos, sino del sector privado, ya que en el primer simulacro que se llevó a cabo este mismo año, pero en el mes de junio, hubo alrededor de 1000 simulacros.

Poca participación del sector privado

Disminuye la participación en Quintana Roo en el segundo simulacro nacional

“Este es el segundo de este año, el año pasado se pospuso por el tema de la pandemia, este año a pesar de eso tenemos que seguir preparándonos en temas de simulacros, en este participaron alrededor de 600 inmuebles en todo el estado, si hubo una fuerte disminución”, dijo.

Señaló que tan sólo del sector privado, hubo entre 300 a 400 inmuebles que se apuntaron en realizar este segundo simulacro nacional en Quintana Roo, es decir, que por parte del gobierno federal, estatal y municipal participaron alrededor de 200 a 300 edificios.

Adrián comentó que algunas de las “excusas” por el cual las empresas decidieron no sumarse a este segundo evento nacional, es por el día, domingo, “dicen que porque es domingo no participan, no los podemos obligar, pero la emergencia no conocen día, por ello siempre los invitamos”, enfatizó.

Recalcó que de los 600 simulacros, la gran mayoría será por incendio en centros de trabajo, donde las unidades internas de búsqueda y rescate, de primeros auxilios, de evacuación de los inmuebles, entre otras, se activarán y pondrán en práctica todo lo aprendido en cursos y capacitaciones de Protección Civil Estatal.

Añadió que la ciudadanía no tiene esa cultura de participación y en ocasiones, cuando se hacen simulacros en las plazas y en algunos lugares públicos la gente no quiere involucrarse.

Inició a las 7:30 de la mañana

“Es importante que todas las familias conozcamos y sepamos qué hacer en caso de una emergencia, donde se involucran todos los cuerpos de emergencias, las unidades de protección de cada inmueble, así como a todos los usuarios de esos lugares para que también sepan actuar en caso de una situación grave”, afirmó.

Por último, es de mencionar que la actividad inició en punto de las 7:30 horas con una pequeña ceremonia a las afueras del Palacio Municipal del municipio Benito Juárez, Cancún, en el cual rindieron honores a la bandera, entregaron reconocimientos a los cuerpos de emergencias y recordaron la gran labor de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja en los sismos del 85 y 2017 en la Ciudad de México.

